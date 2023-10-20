خضار وفاكهة لدعم فلسطين حول العالم.. من البائعين للمتظاهرين

MENAFN - Youm7) دفعت المشاهد الدموية المتكررة خلال الأيام الأخيرة لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، الملايين من الأشخاص حول العالم لدعم أهالى غزة خاصة بعد تساقط أعداد كبيرة من الشهداء هناك بسبب استهداف قوات الاحتلال الإسرائيل لهم، من أطفال وشباب وكبار السن. استخدم المتضامنين مع القضية الفلسطينية جميع الوسائل ليعبرون عن دعمهم ودفاعهم عن أهالى فلسطين الذين يعانون خلال من استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لهم ليلاً ونهاراً، فبات الكثير من الأشخاص في كتابة منشورات دعم على مواقع التواصل الإجتماعى والتنديد لما تفعله قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه أهالى غزة من خلال نشر صور ومقاطع فيديو تظهر المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني.

واتجه بعض بائعى الخضار بالدول العربية للتضامن مع القضية الفلسطينية، حيث رتب أحد بائعى الخضار بمصر مجموعة من الباذنجان الأسود والأبيض والبرتقال الأخضر والطماطم لأن ألوانهم تشبه ألوان علم فلسطين ورتب الخضروات لتشبه العلم، ووضع لافتة دون عليها دعاء لنصرة فلسطين حيث كتب"يارب كن مع أخواننا الفلسطينيون". وهي لفتة رائعة من رجل مصري رغم بساطته إلا إنه أراد أن يعبر عن تضامنه بأي طريقة.



بائع خضار بمصر

ومن مصر لتونس، استخدم أحد البائعى بالمحلات التجارية نفس الفكرة لدعم القضية الفلسطينية، حيث رتب الخضروات على هيئة علم فلسطين مستخدم الطماطم والبرتقال الأخضر والباذنجان الأسود، والثوم.

بائع خضار فى تونس

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى صورة لأحد بائعى الخضروات والذى اتجه لنفس الفكرة لإظهار دعمه للقضية الفلسطينية، حيث استخدم الفلفل الأخضر والأحمر والباذنجان الأسود والثوم لرسم علم فلسطين، ولكن ليس معروف البائع بأى دولة

صورة متداولة





البطيخ

فيما تم تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي لمتظاهرين يحملون لافتات عليها رسومات لثمرة بطيخ بألوانها التي تتشابه مع ألوان العلم الفلسطيني، وعلقوا بأن هذه الصور التقطت في ألمانيا لمتظاهرين لجأوا لهذه الحيلة بسبب حظر استخدام العلم الفلسطيني.

متظاهرين بألمانيا







