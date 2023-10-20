خضار وفاكهة لدعم فلسطين حول العالم.. من البائعين للمتظاهرين

(MENAFN
- Youm7) دفعت المشاهد الدموية المتكررة خلال الأيام الأخيرة لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، الملايين من الأشخاص حول العالم لدعم أهالى غزة خاصة بعد تساقط أعداد كبيرة من الشهداء هناك بسبب استهداف قوات الاحتلال الإسرائيل لهم، من أطفال وشباب وكبار السن. استخدم المتضامنين مع القضية الفلسطينية جميع الوسائل ليعبرون عن دعمهم ودفاعهم عن أهالى فلسطين الذين يعانون خلال من استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لهم ليلاً ونهاراً، فبات الكثير من الأشخاص في كتابة منشورات دعم على مواقع التواصل الإجتماعى والتنديد لما تفعله قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه أهالى غزة من خلال نشر صور ومقاطع فيديو تظهر المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني.
واتجه بعض بائعى الخضار بالدول العربية للتضامن مع القضية الفلسطينية، حيث رتب أحد بائعى الخضار بمصر مجموعة من الباذنجان الأسود والأبيض والبرتقال الأخضر والطماطم لأن ألوانهم تشبه ألوان علم فلسطين ورتب الخضروات لتشبه العلم، ووضع لافتة دون عليها دعاء لنصرة فلسطين حيث كتب"يارب كن مع أخواننا الفلسطينيون". وهي لفتة رائعة من رجل مصري رغم بساطته إلا إنه أراد أن يعبر عن تضامنه بأي طريقة.
بائع خضار بمصر
ومن مصر لتونس، استخدم أحد البائعى بالمحلات التجارية نفس الفكرة لدعم القضية الفلسطينية، حيث رتب الخضروات على هيئة علم فلسطين مستخدم الطماطم والبرتقال الأخضر والباذنجان الأسود، والثوم.
بائع خضار فى تونس
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى صورة لأحد بائعى الخضروات والذى اتجه لنفس الفكرة لإظهار دعمه للقضية الفلسطينية، حيث استخدم الفلفل الأخضر والأحمر والباذنجان الأسود والثوم لرسم علم فلسطين، ولكن ليس معروف البائع بأى دولة
صورة متداولة
البطيخ
فيما تم تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي لمتظاهرين يحملون لافتات عليها رسومات لثمرة بطيخ بألوانها التي تتشابه مع ألوان العلم الفلسطيني، وعلقوا بأن هذه الصور التقطت في ألمانيا لمتظاهرين لجأوا لهذه الحيلة بسبب حظر استخدام العلم الفلسطيني.
متظاهرين بألمانيا
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