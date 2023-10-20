ماذا تعرف عن غزة؟ هذه قصة اسمها وأبرز معالمها التاريخية

(MENAFN
- Youm7) قطاع غزة، منطقة حصار تبلغ مساحتها 365 كيلو مترا مربعا، يعاني أهلها من الحياة في ظروف سيئة من العنف والقيود المفروضة سواء برًا أو جوًا أو بحرًا، حيث يعانى القطاع أزمات متعددة وانتهكت جميع حقوقه من قبل الاحتلال الإسرائيل منذ عام 1948، والسكان المدنيين للقطاع تفرض عليهم عقوبات وتهجير قصرى من بيوتهم بهدف السيطرة على الأرض.
ربما نعرف جميعًا اسم غزة، ولكن لا يعرف الكثيرون تاريخها العريق، فهى مدينة ساحلية تقع جنوب الساحل الشرقى في البحر المتوسط، وتعد أكبر قطاع فلسطيني يبلغ عدد سكانه
نحو مليوني نسمة وفق أخر إحصائية لها في عام 2023.
تعتبر مدينة غزة من أهم المدن الفلسطينية؛ لأهمية موقعها الذى جعلها تمتلك أهمية الاقتصادية والعمرانية للمدينة كبيرة، كما أنها مقر لمؤسسات الحكومية داخل دولة فلسطين.
العلم الفلسطينى تاريخ تأسيس غزة
أسست مدينة غزة على يد الكنعانيين في القرن الخامس عشر قبل الميلاد، ولمكانتها الاقتصادية العالية احتلها الكثير من الغزاة منهم الرومان والبيزنطيون و والإنجليز، ودخل المسلمون المدينة في عام 635 ميلادي، وبالإضافة
إلى عراقتها لأنها تدخل ضمن أقدم مدن العالم فإن بها ما يميزها عن بقية المدن الفلسطينية حيث يوجد فيها قبر هاشم بن عبد مناف الجد الثاني للنبي محمد بن عبد الله، وهذا بسبب تسميتها بـ "غزة هاشم"، كما أنها مسقط رأس الإمام الشافعي وكان ذلك عام 767م
أثار غزة
عاشت غزة كغيرها من المدن الفلسطينية حالة من الهدوء حتى سقطت في يد الغزو البريطاني أثناء الحرب العالمية الأولى، هذا أدى بسهولة إلى أحداث النكبة الفلسطينية عام 1948 ميلادى، وفي أعقابها تولت مصر إدارة القطاع، في عام 1967 م احتلت إسرائيل غزة، وفي عام 2006 بدأ الحصار على غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، واشتدت بعد سيطرة حركة حماس على غزة في يونيو 2007 وحتى الأن يعيش أهالى غزة في مرارة الاحتلال .
معانى كلمة غزة
غزة عند العرب لها شأن عظيم من أحب المدن لديهم كونها أحدى مدن فلسطين الغالية، يقول العرب" اغتز " أي خص بشيء ما عن غيره، كما أنها تأتى من كلمة غزوة فهى تحمل معنى القوة، ولغزة عدة أسماء تطلق عليها عبر التاريخ منها، "هزانى " وهى كلمة كنعانية الأصل، "غزة هاشم" وتعو إلى قوم شاهم بن عبد مناف جد الرسول عليه لصلاة والسلام، والعبرانيون سموها "غزة"، والقدماء المصرين سموها "غازاتوا وغادتوا" ، والفرس سموها "هازانوت" وتعنى الكنز.
ولكنها في قلوب الجميع من أبناء العالم العربي والإسلامى "غزة" الفلسطينية العربية.
معالم غزة
تتميز مبانى غزة بالعمارة الإسلامية المملوكية، كما أنها تضم العديد من الأثار الرومانية والمسيحية، وتتنوع فيها الأثار الإسلامية ما بين مساجد وزوايا وأسواق ومدارس وأسبلة وحمامات وقصور بالإضافة إلى مكتبة تحتوى على العديد من المخطوطات. يعد تل عجول جنوب المدينة من أقدم الأماكن الأثرية فيها كما أن فيها دير القديس هيلاريون وكنيسة الروم الأرثوذكس بحى الزيتون،
ومسجد السيد هاشم يعود للعصر المملوكى، وسوق القيسارية بحى الدرج.
اثار غزة
MENAFN20102023000132011024ID1107278932
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.