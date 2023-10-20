ماذا تعرف عن غزة؟ هذه قصة اسمها وأبرز معالمها التاريخية

MENAFN - Youm7) قطاع غزة، منطقة حصار تبلغ مساحتها 365 كيلو مترا مربعا، يعاني أهلها من الحياة في ظروف سيئة من العنف والقيود المفروضة سواء برًا أو جوًا أو بحرًا، حيث يعانى القطاع أزمات متعددة وانتهكت جميع حقوقه من قبل الاحتلال الإسرائيل منذ عام 1948، والسكان المدنيين للقطاع تفرض عليهم عقوبات وتهجير قصرى من بيوتهم بهدف السيطرة على الأرض.

ربما نعرف جميعًا اسم غزة، ولكن لا يعرف الكثيرون تاريخها العريق، فهى مدينة ساحلية تقع جنوب الساحل الشرقى في البحر المتوسط، وتعد أكبر قطاع فلسطيني يبلغ عدد سكانه

نحو مليوني نسمة وفق أخر إحصائية لها في عام 2023.

تعتبر مدينة غزة من أهم المدن الفلسطينية؛ لأهمية موقعها الذى جعلها تمتلك أهمية الاقتصادية والعمرانية للمدينة كبيرة، كما أنها مقر لمؤسسات الحكومية داخل دولة فلسطين.

العلم الفلسطينى تاريخ تأسيس غزة

أسست مدينة غزة على يد الكنعانيين في القرن الخامس عشر قبل الميلاد، ولمكانتها الاقتصادية العالية احتلها الكثير من الغزاة منهم الرومان والبيزنطيون و والإنجليز، ودخل المسلمون المدينة في عام 635 ميلادي، وبالإضافة

إلى عراقتها لأنها تدخل ضمن أقدم مدن العالم فإن بها ما يميزها عن بقية المدن الفلسطينية حيث يوجد فيها قبر هاشم بن عبد مناف الجد الثاني للنبي محمد بن عبد الله، وهذا بسبب تسميتها بـ "غزة هاشم"، كما أنها مسقط رأس الإمام الشافعي وكان ذلك عام 767م

أثار غزة

عاشت غزة كغيرها من المدن الفلسطينية حالة من الهدوء حتى سقطت في يد الغزو البريطاني أثناء الحرب العالمية الأولى، هذا أدى بسهولة إلى أحداث النكبة الفلسطينية عام 1948 ميلادى، وفي أعقابها تولت مصر إدارة القطاع، في عام 1967 م احتلت إسرائيل غزة، وفي عام 2006 بدأ الحصار على غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، واشتدت بعد سيطرة حركة حماس على غزة في يونيو 2007 وحتى الأن يعيش أهالى غزة في مرارة الاحتلال .

معانى كلمة غزة

غزة عند العرب لها شأن عظيم من أحب المدن لديهم كونها أحدى مدن فلسطين الغالية، يقول العرب" اغتز " أي خص بشيء ما عن غيره، كما أنها تأتى من كلمة غزوة فهى تحمل معنى القوة، ولغزة عدة أسماء تطلق عليها عبر التاريخ منها، "هزانى " وهى كلمة كنعانية الأصل، "غزة هاشم" وتعو إلى قوم شاهم بن عبد مناف جد الرسول عليه لصلاة والسلام، والعبرانيون سموها "غزة"، والقدماء المصرين سموها "غازاتوا وغادتوا" ، والفرس سموها "هازانوت" وتعنى الكنز.

ولكنها في قلوب الجميع من أبناء العالم العربي والإسلامى "غزة" الفلسطينية العربية.

معالم غزة

تتميز مبانى غزة بالعمارة الإسلامية المملوكية، كما أنها تضم العديد من الأثار الرومانية والمسيحية، وتتنوع فيها الأثار الإسلامية ما بين مساجد وزوايا وأسواق ومدارس وأسبلة وحمامات وقصور بالإضافة إلى مكتبة تحتوى على العديد من المخطوطات. يعد تل عجول جنوب المدينة من أقدم الأماكن الأثرية فيها كما أن فيها دير القديس هيلاريون وكنيسة الروم الأرثوذكس بحى الزيتون،

ومسجد السيد هاشم يعود للعصر المملوكى، وسوق القيسارية بحى الدرج.

اثار غزة



