من الإزار لثوب العروس.. أسرار لا تعرفها عن الزى الفلسطيني

MENAFN - Youm7) أزياء أي دولة تعبر عن هويتها مهما تغيرت سماته، ورغم أن الكثير الدول تتشابه الآن في أزيائها وخاصة بعد الانتشار السريع لعالم الموضة عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة، فالأزياء تعد سجلًا لوصف حال الأمة وعادتها وتقاليدها وتراثها، من بين تلك الدول فلسطين التي تحتفظ بزيها وتراثها الشعبي رغم ما تواجه من آلالام ومعاناة بسبب الغزو الإسرائيلي، في السطور التالية نتعرف على طبيعة الزى الفلسطيني ومكوناته وأهمية كل قطعة فيه.

زى المرأة الفلسطينيةالبشنيقة

وهي قطعة منديل يسمى منديل "أوية" أي له إطار يحيط المنديل بزهور أشكالها من الزهور المختلفة، وفوق المنديل يوضع على الرأس شال من حرير وصوف.

البشنيقة الإزار

وهو غطاء للجسم بدل العباءة ومصنوع من الكتان الأبيض أو القطن الأبيض.

الازار الحبرة

قماشة من حرير أسود أو أي لون أخر، لها دكة تشدها المرأة على ما مقاسها، فيصبح أسفل الحبرة مثل الجيب

وتغطي أغلى الحبرة كتف المرأة

الحبرة الملاية

يشبه الحبرة إلى حد كبير في اللون ونوع القماش؛ له أكمام

يلبس من فوقه برنس يغطي الرأس ويتدلى إلى الخصر.

الملاية الفلسطينية الفستان أو اليلك



وهو فستان من قماش البفته وأحياناً يسسمى باليلك، وهو فستان شتوى؛ تلبس الفتيات اليلك من القماش المزركش بالورد والأزهار.

وينتشر اليلك في قرى جنين وطولكرم.

الفستان أو الليك الفلسطينى ثوب المردن



يوجد شمال فلسطين وهو فضفاض مصنوع من القماش الأبيض أو المزركش السميك أو الخفيف وقد يصل إلى حد الشفافية، وتعود تسميته إلى أكمامه الواسعة الطويلة حيث يطلق عليه اسم الكم المردن.

المردن





عصائب المرأة الفلسطينية الصفة:

وهى عصبة تقدم عادة في الأفراح وسميت بهذا الاسم لأنه يصف عليه من الدراهم الفضية أو الذهبية، وربما زاد عددها وأحيانًا تكون حصة المرأة من مهرها، وهذه منتشرة في رام الله.

الصمادة:



تصنع الصمادة من نفس نوع قماشة الثوب ويعلق برباطها قطعة النقود الذهبية للزينة؛ والبت التي غير المتزوجة ترتدى صمادة بها نقودًا أقل مما يصف لصمادة المتزوجة.

الصمادة





البرقع:

ويسمى في بعض الأحيان الشناف، وهو قطعة نقود تعلق بالأنف؛ ولا تضعها سوى البدويات. والبرقع عادة يضاف إلى الصمادة.

البرقيع





الشطوة:

عبارة عن قبعة أسطوانية صلبة تغطى بقماش من اللون الأحمر أو الأخضر؛ وتصف في مقدمتها أيضا نقودًا ذهبية وفضية.

الشطوة





تصنيفات الثوب الفلسطيني:





الثوب المجدلاوي:

الثوب المجدلاوى يصنع من القماش المقلم

وأشهر من يصنعه أبناء عائلة المجدل النازحون إلى غزة

ومنه نوعان:

الجلجلي: وهو قماش قطني أزرق اللون مقلم بخطوط حريرية زهرية اللون.

الثوب الشرقي: وهو الثوب القديم، يعود

إلى أيام الكنعانيين، وهو منتشر عادتًا منطقة أسدود و المجدل و نابلس وجنين والمثلث.

وهناك عدة تقاليد أثناء ارتداء الثوب الفلسطينى

للفتاة التي لم تتزوج ترتدى ثوب أسود، ومطرز بلون واحد عادتًا يكون الأزرق وزخارفه تكون كثيرة جدًا.

المتزوجة والعروس يكون الثوب مطرزا تطريزًا كثيرًا، وله عدة ألوان تميل معظمها إلى الأحمر الغامق والبرتقالي والأصفر الكموني.

أما الأرملة فتردي ثوبًا مطرزًا بالأزرق وزخارفه صغيرة لا تمتد إلى مسافات كبيرة، ويغلب عليه اللون الأخضر .

ثوب العروس ثوب الزفاف يمتاز بألوان جذابة، مطرز بالعديد من الخيوط الذهبية التي تعرف باسم "عرق الجواهر".





الفستان أو الليك الفلسطينى







