من الإزار لثوب العروس.. أسرار لا تعرفها عن الزى الفلسطيني

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- Youm7) أزياء أي دولة تعبر عن هويتها مهما تغيرت سماته، ورغم أن الكثير الدول تتشابه الآن في أزيائها وخاصة بعد الانتشار السريع لعالم الموضة عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة، فالأزياء تعد سجلًا لوصف حال الأمة وعادتها وتقاليدها وتراثها، من بين تلك الدول فلسطين التي تحتفظ بزيها وتراثها الشعبي رغم ما تواجه من آلالام ومعاناة بسبب الغزو الإسرائيلي، في السطور التالية نتعرف على طبيعة الزى الفلسطيني ومكوناته وأهمية كل قطعة فيه.
زى المرأة الفلسطينية
البشنيقة
وهي قطعة منديل يسمى منديل "أوية" أي له إطار يحيط المنديل بزهور أشكالها من الزهور المختلفة، وفوق المنديل يوضع على الرأس شال من حرير وصوف.
البشنيقة الإزار
وهو غطاء للجسم بدل العباءة ومصنوع من الكتان الأبيض أو القطن الأبيض.
الازار الحبرة
قماشة من حرير أسود أو أي لون أخر، لها دكة تشدها المرأة على ما مقاسها، فيصبح أسفل الحبرة مثل الجيب
وتغطي أغلى الحبرة كتف المرأة
الحبرة الملاية
يشبه الحبرة إلى حد كبير في اللون ونوع القماش؛ له أكمام
يلبس من فوقه برنس يغطي الرأس ويتدلى إلى الخصر.
الملاية الفلسطينية الفستان أو اليلك
وهو فستان من قماش البفته وأحياناً يسسمى باليلك، وهو فستان شتوى؛ تلبس الفتيات اليلك من القماش المزركش بالورد والأزهار.
وينتشر اليلك في قرى جنين وطولكرم.
الفستان أو الليك الفلسطينى ثوب المردن
يوجد شمال فلسطين وهو فضفاض مصنوع من القماش الأبيض أو المزركش السميك أو الخفيف وقد يصل إلى حد الشفافية، وتعود تسميته إلى أكمامه الواسعة الطويلة حيث يطلق عليه اسم الكم المردن.
المردن
عصائب المرأة الفلسطينية الصفة:
وهى عصبة تقدم عادة في الأفراح وسميت بهذا الاسم لأنه يصف عليه من الدراهم الفضية أو الذهبية، وربما زاد عددها وأحيانًا تكون حصة المرأة من مهرها، وهذه منتشرة في رام الله.
الصمادة:
تصنع الصمادة من نفس نوع قماشة الثوب ويعلق برباطها قطعة النقود الذهبية للزينة؛ والبت التي غير المتزوجة ترتدى صمادة بها نقودًا أقل مما يصف لصمادة المتزوجة.
الصمادة
البرقع:
ويسمى في بعض الأحيان الشناف، وهو قطعة نقود تعلق بالأنف؛ ولا تضعها سوى البدويات. والبرقع عادة يضاف إلى الصمادة.
البرقيع
الشطوة:
عبارة عن قبعة أسطوانية صلبة تغطى بقماش من اللون الأحمر أو الأخضر؛ وتصف في مقدمتها أيضا نقودًا ذهبية وفضية.
الشطوة
تصنيفات الثوب الفلسطيني:
الثوب المجدلاوي:
الثوب المجدلاوى يصنع من القماش المقلم
وأشهر من يصنعه أبناء عائلة المجدل النازحون إلى غزة
ومنه نوعان:
الجلجلي: وهو قماش قطني أزرق اللون مقلم بخطوط حريرية زهرية اللون.
الثوب الشرقي: وهو الثوب القديم، يعود
إلى أيام الكنعانيين، وهو منتشر عادتًا منطقة أسدود و المجدل و نابلس وجنين والمثلث.
وهناك عدة تقاليد أثناء ارتداء الثوب الفلسطينى
للفتاة التي لم تتزوج ترتدى ثوب أسود، ومطرز بلون واحد عادتًا يكون الأزرق وزخارفه تكون كثيرة جدًا.
المتزوجة والعروس يكون الثوب مطرزا تطريزًا كثيرًا، وله عدة ألوان تميل معظمها إلى الأحمر الغامق والبرتقالي والأصفر الكموني.
أما الأرملة فتردي ثوبًا مطرزًا بالأزرق وزخارفه صغيرة لا تمتد إلى مسافات كبيرة، ويغلب عليه اللون الأخضر .
ثوب العروس ثوب الزفاف يمتاز بألوان جذابة، مطرز بالعديد من الخيوط الذهبية التي تعرف باسم "عرق الجواهر".
الفستان أو الليك الفلسطينى
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