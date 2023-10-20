أخبار الاقتصاد اليوم.. سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 2470 جنيها للجرام

MENAFN - Youm7) شهد اليوم الجمعة 20-10-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع سعر جرام الذهب للمرة الثانية في تعاملات، اليوم الجمعة، وسجل عيار 21 سهر 2470 جنيها للجرام نتيجة زيادة سعر أونصة الذهب عالميًا إلى مستويات 1983 دولار في التداولات الفورية، ووصول مصر المرتبة الأولى على المستوى العالمي من حيث إنتاج التمور بحوالي 18% و24% من الإنتاج العربي، بعدد نخيل مثمر يتجاوز حوالي 16 مليون نخلة.







سعر جرام الذهب اليوم فى مصر يسجل 2470 جنيها ارتفع سعر جرام الذهب للمرة الثانية في تعاملات، اليوم الجمعة، وسجل عيار 21 سهر 2470 جنيها للجرام نتيجة زيادة سعر أونصة الذهب عالميًا إلى مستويات 1983 دولار في التداولات الفورية، وبلغ عيار 24 حوالي 2823 جنيها، وعيار 18 سجل 2117 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 19760 جنيها.وسجل الذهب أعلى مستوياته منذ أكثر من 3 أشهر مع استمرار الطلب على الملاذ الآمن في ظل تزايد المخاوف بشأن الحرب بين إسرائيل وفلسطين، بالإضافة إلى الإشارات المتضاربة بشأن أسعار الفائدة الأمريكية بعد خطاب رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي.







وزارة الصناعة: إنشاء أكبر مزرعة نخيل فى العالم بإجمالى 2.3 مليون نخلة فى توشكى قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن محصول التمور في مصر يمثل محصولاً استراتيجياً، وتحتل مصر المرتبة الأولى على المستوى العالمي من حيث الإنتاج بحوالي 18% و24% من الإنتاج العربي، بعدد نخيل مثمر يتجاوز حوالي 16 مليون نخلة.أضاف أن الدولة تعمل على إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم بإجمالي 2.3 مليون نخلة بمنطقة توشكى والعوينات، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بقطاع التمور باعتباره أحد القطاعات الواعدة التى تسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.







شركة عالمية تعرض إنشاء مشروع لإنتاج وقود الطائرات المستدام في مصر بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع محمد محيسن رئيس شركة هنى ويل العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا وتركيا، وخالد هاشم الرئيس الإقليمى للشركة، عدة مشروعات فى مجال الطاقة الخضراء ينفذها قطاع البترول حاليًا، وترغب الشركة في المشاركة بها وعلى رأسها مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) Sustainable Aviation Fuel.وخلال اللقاء أكد "الملا"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن مشروع إنتاج وقود الساف (الوقود الحيوى) يأتى فى ضوء التوجه العالمى للتحول للطاقات الخضراء والتزام الدولة المصرية بتطبيق القوانين والمعاهدات الدولية التى تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتماشيًا مع استراتيجية الدولة للتحول التدريجى نحو الاقتصاد الأخضر.