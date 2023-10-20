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س و ج .. مصر أول دولة عربية تطور جداول حياة اكتوارية لتسعير وثائق التأمين

10/20/2023 2:30:42 PM
(MENAFN- Youm7) طورت الهيئة العامة للرقابة المالية ، أول جداول حياة إكتوارية مصرية لأول مرة في تاريخ صناعة التأمين المصرية، لتصبح أول دولة عربية تطور هذه الجداول لتسعير المنتجات التأمينية بشكل كفء يراعي كافة المتغيرات المؤثرة في عملية التسعير، ويقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة وأجوبتها عن الجداول.
س- ما هي جداول الحياة الإكتوارية؟ ج- جدول بيانات يوضح احتمال وفاة شخص في عمر معين قبل عيد ميلاده التالي، وتستخدمه شركات التأمين على الحياة لحساب متوسط العمر المتوقع المتبقي للأشخاص في مختلف الأعمار والمراحل، واحتمال البقاء على قيد الحياة في عام معين من العمر، وذلك لتسعير وثائق التأمين.
س- وما هي جداول الحياة المطبقة في قطاع التأمين قبل صدور الجداول الحالية؟ ج- مصر عرفت نشاط التأمين منذ أكثر من 120 عامًا مع تأسيس أول شركة تأمين مصرية في عام 1900، ومنذ ذلك الحين كان يتم الاعتماد على اختيار أقرب الجداول الإنجليزية توافقًا مع الخبرة المصرية في معدلات الوفاة والعجز.
س- وهل حاولت مصر إصدار جداول حياة إكتوارية قبل ذلك؟ ج- خلال الثلاثين عامًا الماضية كانت هناك جهود ومحاولات قامت بها جمعية الخبراء الإكتوارية بالتعاون مع الهيئة المصرية للرقابة على التأمين سابقًا لإنشاء أول جدول إكتوارى مصري، لكن لم تنجح تلك المحاولات في إنشاء أية جداول إكتوارية نظرًا لتحديات عديدة أهمها عدم اكتمال البيانات وافتقادها للدقة، وعدم توافر الخبرة الإكتوارية المحلية القادرة على إنشاء تلك الجداول، وانتهت تلك المحاولات بعمل ثلاث دراسات إكتوارية تحليلية لاختيار أنسب جداول الحياة الإكتوارية الانجليزية والتي تمثل الخبرة المصرية في معدلات الوفاة فقط.
س- ما هي أهمية إصدار الجداول الجديدة؟ ج- تكتسب هذه الجدول أهمية استثنائية نظراً لأن الجداول التي يتم استخدامها حاليًا صادرة منذ عام 1967، ولم تعد معبرة عن الواقع، وهو ما دفع إدارة هيئة الرقابة المالية بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة بالشروع في إعداد أول جداول حياة اكتوارية مصرية، تعكس التطورات المختلفة التي تطرأ على البيانات والإحصاءات التي يتم الاعتماد عليها في تسعير وثائق التأمين على الحياة بشركات تأمينات الحياة المصرية، والتي تعد نواة يمكن البناء عليها مستقبلاً لإجراء تحديث مستمر لتلك الجداول في ضوء الخبرات الفعلية للشركات.
س- ما هي أوجه الاستفادة من هذه الجداول؟ ج- الجداول الجديدة المصرية ستجعل وثائق التأمين أكثر إتاحة لشريحة عريضة من المجتمع بما يضمن تغطية فئات جديدة من المواطنين، كما ستساعد شركات التأمين على تطوير منتجاتها الحالية، وإضافة منتجات تأمينية جديدة في ظل جدول حياة يعبر عن المعدلات الواقعية للوفاة والعجز، وضمان عدم المغالاة وتحقيق العدالة في التسعير وعدم التدني في الأسعار بقصد الحصول على العمليات إلى الحد الذي يؤثر سلبًا على نتائج الاكتتاب التأميني والمراكز المالية للشركة أو الجمعية.
س- وهل هناك إجراءات من شركات التأمين لاستكمال الجداول الإكتوارية؟ ج- ألزمت هيئة الرقابة المالية، شركات التأمين بإعداد دراسات
للتسعير الاسترشادي لمنتجاتها المختلفة
على أن تتم مراجعتها سنويًا، واعتماد الدراسة من خبير اكتواري والسلطة المختصة بالشركة ويراعي كل فرع تأميني على حدة، والربط الإلكتروني مع الهيئة وذلك لتتمكن من بناء قاعدة بيانات وتحديثها دوريًا عن كافة الأنشطة والمعاملات التأمينية وذلك كأساس للرقابة والتطوير وفق بيانات واحصاءات مدققة، وكذلك تطوير وتنفيذ سياسات وخطط تطوير قائمة على بيانات واحصاءات محدثة ومدققة.








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