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شركة شينى تكشف عن خطة استغلال أصول مصنع السيراميك لزيادة الإيرادات

10/20/2023 2:30:41 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني ، عن خطتها لاستغلال الأصول، عبر إعادة تشغيل أصول مصنع السيراميك، المتوقفة لحين عمل العمرات الخاصة بهم، وستصل قطع الغيار الخاصة بالعمرة خلال أيام، وسيتم التشغيل فور انتهاء أعمال العمرة، وبالنسبة لماكينة صب الصحي "دورست" سيتم طرحها للبيع في أقرب مزاد؛ لأن مصنع الصحي مستأجر، على أن يتم البيع مع تجميع عدد من اللوطات لعمل المزاد للتكلفة.



جاء ذلك ردًا على تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات ، لمراجعة القوائم المالية لشركة شيني عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو لعام 2023، والذي تضمن توصية بضرورة العمل على سرعة الاستفادة من الطاقة العاطلة والمتوقفة للشركة من الأصول الثابتة (آلات ومعدات) بقيمة 24.02 مليون جنيه (صافي القيمة الدفترية 6.713 مليون جنيه) متمثلة في أفران ومكابس وطواحين، هذا بخلاف ماكينة صب الصحي (دروست) البالغ تكلفتها 4.627 مليون جنيه.



أضافت شركة (شيني)، أنه سيتم تشكيل لجنة لبحث الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة، وذلك ردًا على تقرير الجهاز، والذي أوصى بضرورة الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية، وذلك بعدما تضمن أن الأصول المستخدمة، والتي تم إهلاكها بالكامل في 30 يونيو لعام 2023 بلغت 67.3 مليون جنيه، ولم يتم إعادة النظر في الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة بالمخالفة لنص الفقرة (51) من معيار المحاسبة المصري.



أشارت شركة شيني، إلى أنه تم إيقاف المرحلة الرابعة لشبكة الحريق لعدم توافر السيولة المالية، وذلك لتضمن التكوين الاستثماري مبلغ 5.33 مليون جنيه تمثل قيمة شبكة الحماية المدنية، والتي تبين الانتهاء من المراحل الثلاثة الأولى، وعمل محضر استلام ابتدائي في 11 يوليو عام 2021 بتوريد وتركيب طلمبات الحريق وحتى تاريخه لم يتم الانتهاء من المرحلة الرابعة، وتبين رفع الشركة مبلغ 630 ألف جنيه على الأصول قيمة استشارات فرج عصفور ومستخلص علي بكري.



ولفت شركة شيني، إلى أنها تعمل جاهدة على التصرف في مخزون أصناف راكدة وبطيئة الحركة منذ سنوات سابقة بلغت 8.155 مليون جنيه ما بين (2.849 مليون جنيه مخزون سلعي، و3.053 مليون جنيه إنتاج غير تام، و2.253 مليون جنيه إنتاج تام)، تنفيذًا لتوصيات الجمعية العمومية.



وذكرت الشركة، أنه يتم التصرف في مخزون الإنتاج التام لمصنع البورسلين يتضمن كمية قدرها 743.4 ألف طن مقيمة بسعر البيع بنحو 11.2 مليون جنيه معظمها منتج من سنوات سابقة تحت مسمى الفرز ثاث "معيب" بنسبة 76% من كمية المخزون المصنع مما يشير إلى صعوبة لتصريف هذا المنتج المتراكم من سنوات سابقة، وتمثل إنتاجه خلال العام 22% من الإنتاج التام للمصنع.












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