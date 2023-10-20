406 ملايين دولار صادرات مصر من السلع الغذائية خلال يوليو الماضى

MENAFN - Youm7) سجلت الصادرات المصرية من السلع الغذائية ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 406 مليون و798 ألف دولار في شهر يوليو الماضي، بينما كانت نحو 235 مليون و138 ألف دولار في شهر يوليو عام 2022، بزيادة بلغت نحو 171 مليون و660 ألف دولار.

وتشير بيانات الجهاز إلى قائمة أهم الصادرات المصرية من السلع الزراعية والتي تضمنت كلا من مكرونة مصنعة بقيمة 10 ملايين و779 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 5 ملايين و308 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 5 ملايين و471 ألف دولار، يليها صادرات الطماطم المحضرة بقيمة 9 ملايين و136 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 6 ملايين و484 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت مليوني و652 ألف دولار.

وشملت القائمة أيضا كلا من صادرات خضر وفواكه بقيمة 6 ملايين دولار في يوليو الماضي، مقابل 3 ملايين و980 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو مليوني دولار، إلى جانب صادرات الزيتون بدون نوى بقيمة بلغت 4 ملايين و553 ألف دولار فى يوليو الماضي، مقابل مليون و858 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو مليوني و695 ألف دولار.