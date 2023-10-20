وزارة الثقافة تنظم مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطينى.. الأحد

(MENAFN
- Youm7) تنظم وزارة الثقافة في العاشرة من صباح الأحد المقبل الموافق 22 أكتوبر الجارى مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك أمام مقر المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا.
وكان المجلس الأعلى للثقافة أدان العدوان على غزة والممارسات القمعية الإسرائيلية وأكد دعمه الكامل للشعب الفلسطيني وكتّابه ومثقفيه حيث قال بيان صادر عن المجلس الأعلى للثقافة للتضامن مع الشعب الفلسطيني عقب الهجمات التي استهدفت قطاع غزة :"انطلاقاً من المسئولية الوطنية والأخلاقية والإنسانية للمثقفين المصريين، يسجل المجلس الأعلى للثقافة دعمه الكامل للشعب الفلسطيني وكتّابه ومثقفيه، مع التأكيد على حقه المشروع في الدفاع عن أرضه ورفض أية محاولات تحريضية على التهجير والنزوح القسري. كما يدين المجلس بأقسى عبارات الإدانة العدوان والممارسات القمعية الإسرائيلية، آخرها العدوان السافر على المستشفى المعمداني بالأمس.
وأشاد المجلس الأعلى للثقافة، ممثلاً عن جموع المثقفين المصريين، بموقف القيادة السياسية المشرفة والداعمة للحقوق الفلسطينية، والمنددة بأزدواجية المعايير وعدم الالتزام بالقوانين الدولية واتفاقيات جنيف الخاصة بحماية المدنيين.
كما ثمن المجلس مواقف المثقفين والكتّاب العالميين، المشهود لهم بالنزاهة الفكرية والاحتكام الكامل إلى الضمير الإنساني، لدعم الشعب الفلسطيني حتى يحصل على كامل حقوقه المشروعة كما أقرتها القوانين والمواثيق الدولية.
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