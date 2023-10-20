وزارة الثقافة تنظم مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطينى.. الأحد

MENAFN - Youm7) تنظم وزارة الثقافة في العاشرة من صباح الأحد المقبل الموافق 22 أكتوبر الجارى مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك أمام مقر المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا.

وكان المجلس الأعلى للثقافة أدان العدوان على غزة والممارسات القمعية الإسرائيلية وأكد دعمه الكامل للشعب الفلسطيني وكتّابه ومثقفيه حيث قال بيان صادر عن المجلس الأعلى للثقافة للتضامن مع الشعب الفلسطيني عقب الهجمات التي استهدفت قطاع غزة :"انطلاقاً من المسئولية الوطنية والأخلاقية والإنسانية للمثقفين المصريين، يسجل المجلس الأعلى للثقافة دعمه الكامل للشعب الفلسطيني وكتّابه ومثقفيه، مع التأكيد على حقه المشروع في الدفاع عن أرضه ورفض أية محاولات تحريضية على التهجير والنزوح القسري. كما يدين المجلس بأقسى عبارات الإدانة العدوان والممارسات القمعية الإسرائيلية، آخرها العدوان السافر على المستشفى المعمداني بالأمس.وأشاد المجلس الأعلى للثقافة، ممثلاً عن جموع المثقفين المصريين، بموقف القيادة السياسية المشرفة والداعمة للحقوق الفلسطينية، والمنددة بأزدواجية المعايير وعدم الالتزام بالقوانين الدولية واتفاقيات جنيف الخاصة بحماية المدنيين.كما ثمن المجلس مواقف المثقفين والكتّاب العالميين، المشهود لهم بالنزاهة الفكرية والاحتكام الكامل إلى الضمير الإنساني، لدعم الشعب الفلسطيني حتى يحصل على كامل حقوقه المشروعة كما أقرتها القوانين والمواثيق الدولية.