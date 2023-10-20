التهجير القسرى لأهالي غزة فى الكتب.. مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين

MENAFN - Youm7) تناولت الكثير من الكتب العربية والأجنبية قضية التهجير القرى للفلسطنيين من أراضيهم منذ نكبة عام 1948 التى قسمت فلسطين على أثرها وقد أثار الكتاب الصادر بعنوان مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ، تأليف:بيني موريس ترجمة عماد عواد وقت صدوره، ضجة كبيرة داخل إسرائيل، لما تضمنه من حقائق صدمت الكثيرين، فى إطار كتابات "المؤرخين الجدد" الذين قدموا روايات تختلف - بشكل جوهرى- عما دأب المؤرخون والساسة اليهود على ترديده وقد طبعته سلسلة عالم المعرفة فى نسخة مترجمة إلى العربية.

تضمن الكتاب العديد من العناصر من أبرزها وأهمها تتبعها جذور فكرة التهجير القسرى للفلسطينيين، من مدنهم وقراهم، فى الأيديولوجية الصهيونية، وما توصلت إليه من نتيجة مفادها أنه على الرغم من عدم وجود خطة ممنهجة لتحقيق هذا الهدف فإن الفكرة كانت حاضرة فى أذهان القيادتين السياسية والعسكرية على السواء، ويؤكد ذلك بقاء المسؤولين من التشكيلات اليهودية العسكرية المتعددة الذين أقدموا على ارتكاب فظائع بحق الفلسطينيين بعيدا عن طائلة العقاب الرادع، مما عكس درجة من درجات الموافقة الضمنية على ما اقترف بهدف الوصول إلى تحقيق هدف "الدولة اليهودية" أو الدولة الإسرائيلية التي تتضمن أقل عدد من العرب الفلسطينيين، وفضلا عن ذلك يكشف الكتاب -من خلال الوثائق- عن كيفية تعاطي كل من القيادتين، السياسية والعسكرية، اليهوديتين مع ظاهرة النزوح الجماعي الفلسطيني، سواء من خلال تشجيعها أو السعي إلى التعجيل بحدوثها، باستخدام وسائل الضغط النفسي على المناطق المقرر اجتياحها.

وعلى الرغم من صفة التأريخ التي تغلب عليه، يعتبر هذا الكتاب مرجعا على درجة عالية من الأهمية، ليس للقارئ العادي فقط ولكن للساسة أيضا، من حيث تناوله هذا الملف الشائك، انطلاقا من وثائق يهودية رفع غطاء السرية عنها، وسعيه إلى تبديد الغموض الذي أحاط به، سواء فيما يتعلق بنشأة المشكلة، أو الخلاف حول أعداد اللاجئين الفلسطينيين، أو محاولات استثمار المقترحات الأولية لتسوية قضيتهم لتحقيق مكاسب سياسية، ولعل في هذا ما يساعد الطرف العربي على دعم موقفه التفاوضي بالحجج القوية اليهودية المصدر، فضلا عن تجنب الوقوع في شرك تسويات قد تهدر حقوقه، وتقتصر على خدمة أهداف الطرف الآخر في الصراع.

كتاب مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين



