كتاب العالم انحازوا للقضية الفسطينية.. 3 فائزين بنوبل انتقدوا سياسات إسرائيل

MENAFN - Youm7) انحاز الكثير من الكتاب حول العالم إلى القضية الفلسطينية ومنهم الفائزين الثلاثة بنوبل الكاتب الألمانى جونتر جراس والكاتبة الفرنسية آنى ارنو والكاتب الكولومبى جابرييل جارسيا ماركيز وكل هؤلاء سجلوا العديد من المواقف التى تؤكد انجيازهم إلى القضية الفلسطينية وانتقادات للسياسات الإسرائيلية فى هذا الشأن وهنا نتذكر أبرز مواقف هؤلاء الكتاب فى هذا السياق.

جونتر جراس

لم يكن جونتر جراس يخفى وقوفه ضد سياسات الكيان الصهيونى، التى وصفها بأنها الأخطر على السلام العالمى، وحملت قصيدة له عنوانها "ما يتحتم قوله" نشرت فى العديد مثل الصحف العالمية مثل: زود دويتشه الألمانية، لاريبوبليكا الإيطالية، نيويورك تايمز الأمريكية، اتهامات لإسرائيل بأنها تمثل التهديد الحقيقى للسلام فى العالم، منتقدا سياسة بلاده ومساعدتها العسكرية لإسرائيل.

وبحسب كتاب "أوراق صهيونية.. المجلد 1" للكاتب علاء الفار، فإنه خلال زيارة الكاتب الألمانى لإسرائيل عام 1971، غضب الإسرائيليون منه لأنه لا يرحب بطرق تفكيرهم المستمدة من التوراة".

جابرييل جارسيا ماركيز

انحاز الكاتب الكبير غابرييل غارسيا ماركيز للحرية ولحركات التحرر فى العالم وكان مناصرا قويا للقضية الفلسطينية، وفى هذا السياق ربطته صداقات شخصية مع رموز هذه الحركات، منها الرئيس الكوبى السابق فيدل كاسترو، وبالمثل مع الزعيم الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، إضافة إلى توافقه مع الجماعات الثورية فى أمريكا اللاتينية وخصوصًا فى الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين.

كما قدم من قبل الأديب الراحل، فى روايته "قصة موت معلن" بطل الرواية شخصية عربية يسمى "نصار"، والتى تعد توثيقا لقصة حقيقة جرت أحداثها عام 1951 فى الريف الكولومبى، مسقط رأس غابرييل غارسيا ماركيز.

آنى أرنو

بعد أيام قليلة من تلقيها الثناء على فوزها بجائزة نوبل للأدب العام الماضى، تصدرت الكاتبة الفرنسية آني إرنو عناوين الصحف بسبب ما ذكرته مجلة شبيجل الإخبارية الألمانية عن اتهامات لها بمعاداة السامية، استنادًا إلى مقال فى صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية والذى يكشف عن قرب إرنو من حركة مقاطعة إسرائيل في ألمانيا.

وتهدف حركة المقاطعة BDS وهى اختصار لعبارة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات"، إلى وضع إسرائيل تحت ضغط دولى لإنهاء احتلال الأراضى الفلسطينية.

ويتهم نشطاء BDS إسرائيل بالاستعمار ويقارنونها بجنوب أفريقيا خلال فترة التفرقة العنصرية لذلك فهم يحاولون عزلها اقتصاديًا وثقافيًا وسياسيًا.

ويشير أتباع حركة المقاطعة دائما إلى تصريحات النشطاء البارزين المضادة لإسرائيل، مثل: "نحن نعارض قيام دولة يهودية فى أى جزء من فلسطين"، كما قال المؤسس المشارك لحركة BDS، عمر البرغوثى.

وتدعم إرنو وجهات نظر BDS حيث ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أنه في عام 2018، وقعت آني إرنو رسالة مع 80 شخصية ثقافية أخرى تفيد أنه "واجب أخلاقى على أى شخص ذى ضمير أن يرفض تطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل".

وفي مايو 2019، وقعت أنى إرنو وأكثر من 100 فنان فرنسي آخر على خطاب يطالب بمقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية Eurovision، التي أقيمت في تل أبيب في ذلك العام، ودعوا المذيعين الفرنسيين إلى الامتناع عن بث المسابقة الشعبية.

بعد ذلك بعامين، وقعت إرنو على "رسالة ضد الفصل العنصري"، حيث قارنت إسرائيل بنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، ونددت الرسالة بالسياسة الإسرائيلية في قطاع غزة وكذلك الهجمات الإسرائيلية على العرب والفلسطينيين.