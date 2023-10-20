كامل كيلانى.. مؤسس مكتبة الأطفال وكتب وترجم 1000 وركز على الصفات الحميدة

MENAFN - Youm7) قدم العديد من الأعمال العبقرية التي وجهت للأطفال، فكان أول من خاطب النشء عبر الإذاعة إلى كونه مؤسس لمكتبة الأطفال في مصر، ولذلك لقب بـ "رائد أدب الطفل"، هو الكاتب الكبير كامل كيلانى ، الذى تمر اليوم ذكرى ميلاده من عام 1897م.

لقد ولد كامل كيلانى

في القاهرة، بحى القلعة بالقاهرة فى منزل يطل على جبل المقطم، وكان والده الشيخ كيلانى إبراهيم كيلانى، واحد من أشهر المهندسين فى عصره، لقد أتم كامل الكيلانى حفظ القرآن الكريم في صغره، والتحق بمدرسة أم عباس الابتدائية، ثم انتقل إلى مدرسة القاهرة الثانوية، وانتسب بعدها إلى الجامعة المصرية القديمة عام 1917،

فالتحق بالجامعة لدراسة الأدب الإنجليزى والفرنسى، كما أجاد علوم النحو والصرف والمنطق، بسبب انتظامه فى حضور الدروس فى الأزهر الشريف.

أما عن حياته العملية فقد عمل موظفا حكوميا بوزارة الأوقاف مدة 32 عامًا، وظل يتقلد المناصب داخل العمل الحكومى حتى وصل إلى منصب سكرتير مجلس الأوقاف الأعلى، إلى كونه كان سكرتيرا لرابطة الأدب العربي، ورئيسا لكل من "جريدة الرجاء" و"نادي التمثيل الحديث"، وكان يمتهن الصحافة ويشتغل بالأدب والفنون إلى جانب ذلك.

عمل كامل الكيلانى بالتدريس والصحافة والأدب، بدأ حياته الأدبية بالعمل في مجال النقد الأدبي وتأديب التاريخ والترجمة وتحقيق الأعمال الأدبية الكبرى، فكتب "مصارع الخلفاء" و"مصارع الأعيان"، و"ملوك الطوائف" وحقق "رسالة الغفران"- للمعري، وشرح ديوان ابن الرومي، وترجم الأدب الأندلسي وكتب "نظرات في تاريخ الإسلام"، و"روائع من قصص الغرب" و"فن الكتابة" و"موازين النقد الأدبي" وكتب في أدب الرحلات كتب مثل "ذكريات الأقطار الشقيقة" والذي سجل فيه انطباعاته عن رحلاته في كل من فلسطين ولبنان وسوريا.

لكن فى عام 1927م وجه اهتمامه إلى فن أدب الأطفال، وكانت قصته الأولى للأطفال "السندباد البحرى" ثم أتبعها بفيض من مؤلفاته فى نفس المجال، وتمنى تحقيق حلمه فى إنشاء مكتبة الأطفال تعتنى بهم من بدايات القراءة والتعليم وحتى الدراسة الجامعية فى مجموعات تتناسب مع سن الطفل وتدرجه.

كتب كامل الكيلانى وترجم 1000 قصة، طبع منها في حياته مائتي 200 قصة، ونشر ابنه بعد ذلك أكثر من 50 قصة بعد رحيله فى 9 أكتوبر 1959م، وكان خلال كتابته حرص على ضرورة التركيز على الفصحى لعدم إحداث قطيعة ثقافية مع الذات التاريخية، كما كان يمزج بين المنهج التربوى والتعليمى، فكان حريصا على إبراز الجانب الأخلاقي والمعياري في أعماله القصصية، بالإضافة إلى أن أساس المعرفة عنده هو المعرفة المقارنة، فلم يغرق الأطفال بالأدب الغربي باعتباره أدبا عالَميا، بل كانت أعماله كرنفالًا تشارك فيه ألوان ثقافية عديدة، فكان منها ما ينتمي للأَدب الفارسي، والصيني، والهندي، والغربي، والعربي، وتمثلت مصادره في الأساطير والأدب العالمي والأَدب الشعبي.

كما نظم كامل الكيلانى الشعر فكانت القصائد والأبيات الشعرية كثيرا ما تتخلل ثنايا أعماله القصصية، وكان حريصا على أن ينمي من خلالها ملكةَ التذوق الفني إلى جانب الإِلمام المعرفي عند الطفل، كما كان يوجه من خلالها الطفل إلى الصفات الحميدة، والخصال النبيلة، والسلوك الحسن، وقد حرص أن يتم ذلك بشكل ضمني، وألا يظهر نصه صراحة بمظهر النص الوعظي أو الخطابي، و وترجمت أعماله إلى عدة لغات منها: الصينية، والروسية، والإسبانية، والإنجليزية، والفرنسية.