التشكيلى عصام درويش ينتهى من تصميم تمثال للرئيس السيسي ويؤكد: ندعم قراراته

MENAFN - Youm7) نشر الفنان الدكتور عصام درويش، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صورة تمثالالرئيس عبد الفتاح السيسى ، وهو في مراحله الأولى من تصميمه، وذلك تعبيرًا عن تأييد الكامل لموقف الرئيس فى دعم القضية الفلسطينية وعدم التهجير القسرى للفلسطينيين.

صورة تمثال للرئيس عبد الفتاح السيسى

وأوضح عصام درويش، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه قام بتصميم التمثال بالحجم الطبيعى، وتم الانتهاء منه منذ 8 شهور، ومن المقرر أن يعرض بمدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الفنان عصام درويش، عمل معيد بقسم النحت كلية التربية الفنية جامعة حلوان، وأستاذ مساعد بقسم النحت كلية التربية الفنية جامعة حلوان ، وأستاذ بقسم النحت بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، وقدم العديد من المعارض والتي منها ( عن النباتات ) بقاعة (أفق واحد) بمتحف محمد محمود خليل وحرمه مايو 2013 ، معرض ( تأملات نباتية ) بقاعة ( أفق واحد ) بمتحف محمد محمود خليل وحرمه نوفمبر 2013، معرض (حيوى) بجاليرى المسار فبراير 2014، معرض (الحيوية والوجود) بجاليرى المسار بالزمالك نوفمبر 2016.

شارك فى تنفيذ بعض الشعارات الفنية لبعض الهيئات والمؤسسات مثل شعار النادى الاهلى - دار القوات الجوية - مباحث أمن الدولة، وشارك فى تنفيذ بعض الديكورات بالسينما والمسرح ، قام بتصميم وتنفيذ ميداليه سمبوزيوم النحت بأسوان فى دورته الثالثة، وعضو اللجنة العليا لسمبوزيوم النحت الدولى بأسوان السادس عشر 2011، وعضو مجلس أمناء مؤسسة آدم حنين للفنون وأمين الصندوق ، تم تكليفه بتصميم عمل نحتى من الجرانيت وتنفيذه ليتم وضعه امام جامعة إدفو، عضو لجنة تحكيم فى مسابقة جوائز الفنون فى مجال النحت بمؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون.