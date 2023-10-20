التشكيلى عصام درويش ينتهى من تصميم تمثال للرئيس السيسي ويؤكد: ندعم قراراته

(MENAFN
- Youm7) نشر الفنان الدكتور عصام درويش، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صورة تمثال
الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وهو في مراحله الأولى من تصميمه، وذلك تعبيرًا عن تأييد الكامل لموقف الرئيس فى دعم القضية الفلسطينية وعدم التهجير القسرى للفلسطينيين.
صورة تمثال للرئيس عبد الفتاح السيسى
وأوضح عصام درويش، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه قام بتصميم التمثال بالحجم الطبيعى، وتم الانتهاء منه منذ 8 شهور، ومن المقرر أن يعرض بمدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.
الفنان عصام درويش، عمل معيد بقسم النحت كلية التربية الفنية جامعة حلوان، وأستاذ مساعد بقسم النحت كلية التربية الفنية جامعة حلوان ، وأستاذ بقسم النحت بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، وقدم العديد من المعارض والتي منها ( عن النباتات ) بقاعة (أفق واحد) بمتحف محمد محمود خليل وحرمه مايو 2013 ، معرض ( تأملات نباتية ) بقاعة ( أفق واحد ) بمتحف محمد محمود خليل وحرمه نوفمبر 2013، معرض (حيوى) بجاليرى المسار فبراير 2014، معرض (الحيوية والوجود) بجاليرى المسار بالزمالك نوفمبر 2016.
شارك فى تنفيذ بعض الشعارات الفنية لبعض الهيئات والمؤسسات مثل شعار النادى الاهلى - دار القوات الجوية - مباحث أمن الدولة، وشارك فى تنفيذ بعض الديكورات بالسينما والمسرح ، قام بتصميم وتنفيذ ميداليه سمبوزيوم النحت بأسوان فى دورته الثالثة، وعضو اللجنة العليا لسمبوزيوم النحت الدولى بأسوان السادس عشر 2011، وعضو مجلس أمناء مؤسسة آدم حنين للفنون وأمين الصندوق ، تم تكليفه بتصميم عمل نحتى من الجرانيت وتنفيذه ليتم وضعه امام جامعة إدفو، عضو لجنة تحكيم فى مسابقة جوائز الفنون فى مجال النحت بمؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون.
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