Monday, 23 October 2023 12:12 GMT

إنستجرام يتيح قريبًا إنشاء استطلاعات رأى في التعليقات.. اعرف التفاصيل

10/20/2023 2:30:37 PM
(MENAFN- Youm7) بدأ إنستجرام فى السماح لبعض المستخدمين بإنشاء استطلاعات رأي في التعليقات على منشوراتهم، ما يمنح منشئي المحتوى طريقة أخرى للاستفادة من المحتوى الخاص بهم لمزيد من التفاعل.



وأعلن آدم موسيري، رئيس إنستجرام، عن الاختبار لقناة البث الخاصة به، مشيراً إلى أنه يمكن إضافة استطلاعات الرأي إلى التعليقات على كل من منشورات الموجز العادية وReels،
إنه مجرد اختبار صغير في الوقت الحالي، لكن الرئيس التنفيذي لشركة Meta، مارك زوكربيرج، قال في تحديثه الخاص إنه سيتم "طرحه للجميع قريبًا"، وفقا لتقرير انجادجيت.



وستبدو استطلاعات الرأي في قسم التعليقات تشبه إلى حد كبير ما هي عليه في القصص، حيث كانت متاحة بالفعل للمستخدمين لسنوات في شكل ملصق.



ووفقًا للقطة الشاشة التي شاركها موسيري، سيتمكن المستخدمون الآخرون من معرفة عدد الأشخاص الذين صوتوا في استطلاع معين، ومن غير الواضح في الوقت الحالي إلى متى ستظل استطلاعات الرأي مفتوحة بعد نشرها، أو ما إذا كان سيكون لدى المستخدمين خيار الاختيار من بين أطر زمنية مختلفة لمواصلة تلقي الأصوات، كما يفعل المستخدمون على تويتر.



ويعمل انستجرام على جعل قسم التعليقات الخاص به أكثر تفاعلية، وفي الربيع الماضي أضاف أخيرًا قدرة المستخدمين على نشر صور GIF في التعليقات، وتختبر المنصة أيضًا خيارات لتجربة قصص أكثر تخصيصًا تعتمد على ما بدأته مع Close Friends، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء قوائم متعددة لحجز محتوى معين لمجموعات محددة من الأشخاص.
















MENAFN20102023000132011024ID1107278920

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث