إنستجرام يتيح قريبًا إنشاء استطلاعات رأى في التعليقات.. اعرف التفاصيل

(MENAFN
- Youm7) بدأ إنستجرام فى السماح لبعض المستخدمين بإنشاء استطلاعات رأي في التعليقات على منشوراتهم، ما يمنح منشئي المحتوى طريقة أخرى للاستفادة من المحتوى الخاص بهم لمزيد من التفاعل.
وأعلن آدم موسيري، رئيس إنستجرام، عن الاختبار لقناة البث الخاصة به، مشيراً إلى أنه يمكن إضافة استطلاعات الرأي إلى التعليقات على كل من منشورات الموجز العادية وReels،
إنه مجرد اختبار صغير في الوقت الحالي، لكن الرئيس التنفيذي لشركة Meta، مارك زوكربيرج، قال في تحديثه الخاص إنه سيتم "طرحه للجميع قريبًا"، وفقا لتقرير انجادجيت.
وستبدو استطلاعات الرأي في قسم التعليقات تشبه إلى حد كبير ما هي عليه في القصص، حيث كانت متاحة بالفعل للمستخدمين لسنوات في شكل ملصق.
ووفقًا للقطة الشاشة التي شاركها موسيري، سيتمكن المستخدمون الآخرون من معرفة عدد الأشخاص الذين صوتوا في استطلاع معين، ومن غير الواضح في الوقت الحالي إلى متى ستظل استطلاعات الرأي مفتوحة بعد نشرها، أو ما إذا كان سيكون لدى المستخدمين خيار الاختيار من بين أطر زمنية مختلفة لمواصلة تلقي الأصوات، كما يفعل المستخدمون على تويتر.
ويعمل انستجرام على جعل قسم التعليقات الخاص به أكثر تفاعلية، وفي الربيع الماضي أضاف أخيرًا قدرة المستخدمين على نشر صور GIF في التعليقات، وتختبر المنصة أيضًا خيارات لتجربة قصص أكثر تخصيصًا تعتمد على ما بدأته مع Close Friends، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء قوائم متعددة لحجز محتوى معين لمجموعات محددة من الأشخاص.
MENAFN20102023000132011024ID1107278920
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.