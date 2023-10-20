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أمطار الشهب تصل إلى ذروتها هذا المساء بواقع 25 شهابًا كل ساعة

10/20/2023 2:30:37 PM
(MENAFN- Youm7) ستصل أمطار الشهب التي تسمى " Orionid" اليوم إلى ذورتها في سماء الليل مع ما يصل إلى 25 شهابًا كل ساعة، وهذه ليست المرة الأولى لها، حيث إنها تحدث كل خريف عندما تمر الأرض عبر تيار من حطام مذنب هالي.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستكون في أفضل حالاتها بين منتصف الليل وفجر الغد والأحد، ويجب على أفراد الجمهور العثور على مكان بعيد عن مصابيح الشوارع ومصادر التلوث الضوئي الأخرى لمشاهدة العرض بشكل أفضل.



ويمكن رؤية الشهب بالعين المجردة فلا حاجة للمنظار أو التلسكوب، وإن كان ينصح بفترة 20 دقيقة للسماح للعين بالتأقلم مع الظلام.



كما أنه في ذروتها، يمكن أن يكون هناك 25 شهابًا يحلق فوق السماء كل ساعة، ويسافر كل منها بسرعة تصل إلى 41 ميلًا (66 كيلومترًا) في الثانية.



ومع ذلك، هناك مشكلتان رئيسيتان قد يواجههما مراقبو السماء، تشمل المشكلة الأولى الطقس، إذا كان واضح أو ملبد بالسحب، و أما المشكلة الثانية فهي القمر الذي سيكون هلالا متناميا قبل أن يصبح نصف قمر، مما يجعل إضاءته قريبة من 50%.




وهذا يعني أن الظروف هذا العام ليست مواتية بشكل خاص لأن القمر الأكثر سطوعًا يجعل من الصعب اكتشاف الشهب، وستستمر أمطار الشهب حتى 7 نوفمبر، ولكن بمعدل أقل قليلاً.














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