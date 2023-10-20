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استخدام أمازون للروبوتات يهدد 1.5 مليون عامل بشرى فى الشركة

10/20/2023 2:30:37 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شركة البيع بالتجزئة العملاقة "أمازون"، أن الروبوتات البشري التي يمكنها التقاط الطرود بأذرع آلية تعمل جنبًا إلى جنب مع العمال البشريين في مستودعات أمازون في الولايات المتحدة، ويخضع الروبوت الآلي المسمى Digit للاختبار في أحد المستودعات في تكساس، وله أذرع وأرجل ويمكنه الإمساك بالطرود والتعامل معها مثل العامل البشري.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أثارت هذه الخطوة مخاوف بشأن مستقبل 1.5 مليون عامل بشري في أمازون، حيث تمتلك أمازون الآن 750 ألف روبوت يعملون في منشآت حول العالم، لكن الانتقال إلى الروبوتات البشرية يعد أمرًا جديدًا، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل العاملين من البشر في الشركة، ونفت الشركة أنها تنوي الانتقال إلى مستودعات "الروبوتات فقط".



يُستخدم الروبوت ذو القدمين حاليًا لنقل الصناديق الفارغة في المستودع، الذى يبلغ طوله خمسة أقدام وتسع بوصات، ويزن 140 رطلاً، ويمكنه التقاط وحمل أشياء يصل وزنها إلى 35 رطلاً.



وقال تاي برادي، كبير خبراء التكنولوجيا في أمازون روبوتيكس، إن اختبار "Digit"، الروبوت ذو القدمين من شركة Agility، كان في مراحله المبكرة جدًا.



وقال تاي برادي، كبير خبراء التكنولوجيا في شركة Amazon Robotics: "نحن نولي الكثير من الاهتمام لفهمها بشكل أفضل ومعرفة ما إذا كانت مناسبة لعملياتنا".



تقول الشركة إن Digit من Agility Robotics يمكنها أن تتولى العديد من المهام البشرية المتكررة للغاية أو التي تتطلب جهدًا بدنيًا أو الخطيرة بالنسبة للبشر الذين تعمل معهم.



إنها واحدة من موجة من الروبوتات البشرية من شركات تتراوح من الشركات الناشئة إلى شركات التكنولوجيا الكبرى بما في ذلك شركة تسلا التابعة لإيلون ماسك، والتي تقوم بإنشاء روبوت يشبه الإنسان يسمى Optimus، حيث قال ماسك إنه يعتقد أن الروبوتات يمكن أن تصبح ذات يوم أكثر أهمية من سيارات الشركة.



توقع جولدمان ساكس أن تبلغ قيمة سوق الروبوتات البشرية 150 مليار دولار سنويا في جميع أنحاء العالم في غضون 15 عاما، وأن الروبوتات البشرية ستكون مكانها في المصانع بين عامي 2025 و 2028 وفي وظائف أخرى بحلول عام 2030 إلى 2035.



وتستثمر أمازون بكثافة في مجال الروبوتات، بعد أن أعلنت عن صندوق الابتكار الصناعي بقيمة مليار دولار العام الماضي.



وتعتقد شركات أخرى مثل Sanctuary AI أن الروبوتات ستكون قادرة على القيام بأي عمل بشري في غضون 10 سنوات، وقد تم بالفعل عرض روبوت Phoenix الخاص بها وهو يقوم بتعبئة العناصر في المتاجر.



زعمت أمازون أن الروبوتات ذات القدمين لن تأخذ وظائف بشرية، بحجة أن التكنولوجيا يمكن أن تساعد من خلال تحرير الموظفين لتقديم خدمات أفضل للعملاء.



تدعي أمازون أن أنظمتها الروبوتية أنتجت مئات الآلاف من الوظائف الجديدة ضمن عملياتها، وقالت الشركة: "يتضمن ذلك 700 فئة من أنواع الوظائف الجديدة، في الأدوار الماهرة، والتي لم تكن موجودة داخل الشركة مسبقًا".












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