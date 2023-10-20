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أطلس كونى جديد يكشف عن تفاصيل 400 ألف مجرة بالقرب من درب التبانة

10/20/2023 2:30:36 PM
(MENAFN- Youm7) يعد أطلس المجرا (SGA) Siena Galaxy Atlas بمثابة كنز من المعلومات للعلماء الذين يدرسون بنية الكون، ويمكن للعامة الوصول إليه مجانًا، حيث يحتوي الأطلس الكوني الجديد على تفاصيل دقيقة لما يقرب من 400 ألف مجرة في المنطقة العامة لمجرة درب التبانة.



ووفقا لما ذكره موقع "space"، فإنه بالإضافة إلى كون هذا الأطلس ذا فائدة هائلة لعلماء الفلك الذين يبحثون عن بيانات، فإن الأطلس يتميز أيضًا بصور جميلة يمكن للعامة الوصول إليها مجانًا عبر الإنترنت والتعرف على موقعنا من الكون.



كما تم إنشاء هذا الأطلس الرقمي، الذي يُطلق عليه اسم Siena Galaxy Atlas (SGA)، باستخدام بيانات من ثلاث مسوحات فلكية تم جمعها بين عامي 2014 و2017 في مرصد سيرو تولولو للبلدان الأمريكية (CTIO) ومرصد كيت بيك الوطني (KPNO)، وتُعرف هذه الاستطلاعات معًا باسم استطلاعات DESI Legacy Surveys.



تساعد الأطالس الكونية من هذا النوع علماء الفلك على اكتشاف الأنماط التي تساعد في تصنيف الاكتشافات الجديدة، مثل النجوم التي تتوهج فجأة ثم تختفي، ويجب أيضًا تحديث قواعد البيانات هذه باستمرار لمواكبة تلك الاكتشافات، خاصة في العصر الحديث حيث تستمر تقنيات التلسكوب في التحسن السريع.



وهنا تأتي ميزة SGA، حيث يمثل هذا الأطلس ذروة الدقة، ويعد بأن يكون منجم للمعلومات المجرية للعلماء الذين يهدفون إلى التحقيق في كل شيء بدءًا من ولادة وتطور المجرات وحتى توزيع المادة المظلمة وانتشار موجات الجاذبية عبر الفضاء.



وقال جون موستاكاس، رئيس مشروع SGA وأستاذ الفيزياء في كلية سيينا، في بيان: "المجرات الكبيرة القريبة مهمة لأنه يمكننا دراستها بتفصيل أكثر من أي مجرات أخرى في الكون، فهي جيراننا الكونيين"، مضيفا "إنها ليست جميلة بشكل لافت للنظر فحسب، بل إنها تحمل أيضًا المفتاح لفهم كيفية تشكل المجرات وتطورها، بما في ذلك مجرتنا درب التبانة."












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