حرب غزة قفزة نحو المجهول لجنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي

MENAFN - Al-Anbaa) أنهى عامير خدمته العسكرية عام 2014 بعد آخر عملية برية شنها الجيش الاسرائيلي في غزة، لكنه يتمركز حاليا قرب حدود القطاع في انتظار توغل جديد مرجح مثل عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم بعد هجوم حركة «حماس».

وعبر منظار بندقيته، يراقب مصمم الغرافيك البالغ 30 عاما المباني في غزة، وهو جالس في موقع مموه على بعد نحو كيلومتر ونصف الكيلومتر من الحدود.

وأصبح عامير، الذي لم يكشف اسمه الكامل بناء للتعليمات العسكرية، أقرب ما يكون الى الحرب بعد ابتعاده عن أجوائها زهاء عشرة أعوام.

ويقول الشاب الذي وضع على رأسه الخوذة العسكرية، إنه يحتفظ من حرب 2014 بذكريات «حداد وصدمات».

ويضيف «الدراسة، السفر، الاحتفال، الحب، الافتراق، الأزمات، الوظيفة الأولى. عشت حياة كاملة في تسعة أعوام»، مضيفا «التواجد هنا يفوق التصور».

وعلى رغم مشاركته في العديد من المناورات والتدريبات خلال الأعوام الماضية، يؤكد عامير أنه لم «يدرك» يوما أنه سيعود الى أجواء الحرب.

ويتابع الشاب الذي يقول إنه يساري ومؤيد للحلول السلمية «لا زلت أعرف كيف أتدبر أمري (في استخدام السلاح)، لكن أتمنى عدم الاضطرار للقيام بذلك».

في هذه الأثناء، يقوم عناصر الفصيل الذي يتبع له عامير، وهم زهاء عشرة أفراد لا يعرفون بعضهم بعضا، بالتدرب على قواعد التحرك التكتيكي على الأرض، بصمت واستخدام الإشارات للتواصل.

وبعد أدائهم الخدمة العسكرية الإلزامية، يبقى الإسرائيليون إلزاميا في احتياط الجيش لحين بلوغهم سن الأربعين. وفي الوحدة التي التحق بها عامير، كغيرها من الوحدات العسكرية في الوقت الراهن، يتواجد العديد من الأشخاص الذين تجاوزا هذه السن.

وإضافة الى 169500 عسكري (بينهم من يؤدون الخدمة الالزامية)، انضم 360 ألف عنصر من الاحتياط الى عديد الجيش الإسرائيلي في الوقت الراهن.

واستدعي هؤلاء للالتحاق بالجيش في أعقاب العملية غير المسبوقة التي شنتها حماس انطلاقا من قطاع غزة في 7 الجاري، وقام مقاتلو الحركة باختراق السياج الحدودي وتنفيذ هجمات على مقرات عسكرية وبلدات مجاورة.

ومن الاحتياطيين العائدين إليا (24 عاما)، وهي مسعفة ترتدي الزي العسكري مجددا بعد أربعة أعوام، وتبلغت هذه الإسرائيلية ـ الفرنسية التي تعمل في شركة ناشئة، قرار استدعائها وهي تمضي إجازة على الشاطئ في تايلند.

وتقول الشابة التي حملت على ظهرها حقيبة مستلزمات طبية «الأمر مرعب حتى بالنسبة لنا، وأطرح على نفسي السؤال عما أقوم به هنا لكن.. هذا واجبنا».

وفي حين يلزم الجيش جنوده بالزي والملابس العسكرية بشكل صارم ويعاقب أي مخالفة، يمكن للاحتياطيين «أن يأتوا كما هم» للالتحاق بالخدمة، وفق ما تشرح لوكالة «فرانس برس» ضابطة في الشرطة العسكرية الإسرائيلية قرب غزة.

وفي إحدى محطات الاستراحة في بيت كاما، وهي من آخر البلدات الإسرائيلية قبل الحدود مع قطاع غزة، يبدو المشهد أقرب الى خليط غير نظامي قبل ارتداء الزي العسكري: جدائل شعر تبرز من تحت الخوذ، لحى طويلة، أحذية مختلفة التصاميم، وسراويل واسعة بخصر منخفض.

ويتم الانتقال من الحياة المدنية الى العسكرية باتصال أو رسالة نصية قصيرة على الهاتف النقال تعرف بـ «النداء 8»، في إشارة للساعات الثماني التي تمنح لمن تم استدعاؤهم للالتحاق.

وخصصت السلطات الإسرائيلية رحلات جوية منذ 7 الجاري لإعادة عناصر الاحتياط المقيمين في الخارج أو كانوا مسافرين عند استدعائهم.

وفي مؤشر على العدد الكبير لمن تم استدعاؤهم، تصطف السيارات على مسافة كيلومترين خارج إحدى أكبر القواعد العسكرية الإسرائيلية قرب القدس المحتلة.

وقام إسرائيليون كثر بدعم أقاربهم الذين التحقوا بالجيش عبر جمع المواد الغذائية والتجهيزات ومعدات التخييم لهم، وصولا الى قص الشعر مجانا. واضطر الجيش الاسرائيلي لضبط المساعدات، مؤكدا أن الوجبات الخفيفة مرحب بها، لكن المعدات الأخرى هي من صلاحياته حصرا.