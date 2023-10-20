بايدن يسعى إلى توحيد أميركا لدعم أوكرانيا وإسرائيل

MENAFN - Al-Anbaa) يسعى الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يخوض حملة للفوز بولاية ثانية، لتوحيد صفوف الأميركيين دفاعا عن إسرائيل وأوكرانيا، وهو رهان محفوف بالمخاطر قد يثير عداء خصومه السياسيين واستياء قسم من قاعدته نفسها.

ويرى الرئيس الديموقراطي البالغ 80 عاما الذي عاد من تل أبيب بعد زيارة محفوفة بالمخاطر على أكثر من صعيد، إمكانية لبناء إجماع سياسي أو على الأقل مالي، من خلال طرح قضية واحدة تجمع بين بلدين في حرب يحظيان بدعم واشنطن وزار كليهما.

ومع زيارته إلى كييڤ في فبراير الماضي، أصبح بايدن أول رئيس أميركي يتوجه إلى منطقة نزاع لا يسيطر عليها الجيش الأميركي، وهو ما قام به بايدن الآن مرتين.

وأفاد مصدر مطلع على المحادثات ردا على أسئلة وكالة فرانس برس، بأن البيت الأبيض سيطلب من الكونغرس تخصيص ميزانية طائلة قدرها 100 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وأزمة الهجرة على الحدود مع المكسيك.

وإن كان خصوم بايدن الجمهوريون يترددون في تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا، فهم في طليعة المطالبين بدعم مكثف لإسرائيل وموقف متشدد حيال الهجرة وسياسة حازمة تجاه الصين.

غير أن المحافظين يخوضون حربا من نوع آخر إذ تقسمهم خلافات داخلية حادة شلت الكونغرس في القوة الأولى في العالم، في وقت يسعى اليمين المتطرف من دون نتيجة حتى الآن لفرض مرشحه على رأس مجلس النواب.

وفي مواجهة هذه الفوضى، يعتزم بايدن طرح نفسه كرجل الحسم والتحرك، في ظل استطلاعات للرأي تعكس مخاوف ناخبين حيال سنه.

غير أن الرئيس يقدم على مجازفة، ففي حال لم يتمكن من جمع أصوات كافية في الكونغرس حيث لا يسيطر حلفاؤه الديموقراطيون سوى على مجلس الشيوخ، فسوف تتجه الولايات المتحدة مباشرة إلى شلل مالي يغلق مؤسسات الدولة في 17 نوفمبر المقبل.

خطاب «بارع»

فهل ينجح في انتزاع تأييد بعض الجمهوريين المعتدلين، في وقت يمارس خصمه اللدود الرئيس السابق دونالد ترامب تأثيرا هائلا على الحزب؟

وحصد موقف بايدن المؤيد لإسرائيل إشادات حتى في صفوف المحافظين، ووصف ريتشارد هاس، المستشار الديبلوماسي السابق في إدارة جورج بوش، خطابه في تل أبيب بأنه «بارع».

وانتقد حاكم فلوريدا رون ديسانتيس المرشح لتمثيل الحزب الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض، منذ الآن الإعلان عن مساعدة إنسانية أميركية لقطاع غزة قدرها 100 مليون دولار، معتبرا أن «حماس ستستخدمها لأهداف إرهابية».

في المقابل، فإن نجاح بايدن في إدخال بعض شاحنات المساعدة الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر لن يكون كافيا برأي الجناح اليساري للحزب الديموقراطي.

ويطالب بعض ممثلي هذا الجناح بأخذ مسافة أكبر عن الحكومة الإسرائيلية وإبداء المزيد من التعاطف حيال المدنيين الفلسطينيين الخاضعين لقصف إسرائيلي مركز بصورة متواصلة والذين فروا من شمال القطاع إلى جنوبه في حركة نزوح مكثفة بعد تلقي إنذار من إسرائيل تمهيدا لهجوم بري.

ودعت النائبة التقدمية كوري بوش عبر منصة إكس إلى «وقف إطلاق نار فوري»، وهو ما طالب به حوالى مائة متظاهر احتلوا مبنى تابعا للكونغرس بدعوة من حركة «صوت يهودي من أجل السلام».

ولا يشاطر الناخبون الأميركيون الشبان عموما التمسك المطلق بأمن إسرائيل الذي يبديه العديد من المسؤولين السياسيين من جيل بايدن. وعلى سبيل المثال، غالبا ما يستشهد الرئيس بايدن بحديث أجراه في مطلع سبعينات القرن الماضي مع رئيسة الوزراء الإسرائيلية في ذلك الحين غولدا مائير.

وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه جامعة كوينيبيا أن الناخبين الأميركيين ما دون الـ35 من العمر معارضون بمعظمهم لتسليم إسرائيل أسلحة، في حين أن الناخبين ما فوق هذا العمر يؤيدون الأمر بمعظمهم.

وتعبئة الشبان بصورة مكثفة كانت من العوامل التي حملت بايدن إلى البيت الأبيض عام 2020.