الأمين العام للأمم المتحدة من معبر رفح يجب دخول عدد كبير من الشاحنات إلى غزة كل يوم

(MENAFN
- Al-Anbaa) وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الى الجانب المصري من معبر رفح، المنفذ الوحيد لقطاع غزة الى الخارج غير الخاضع لسيطرة إسرائيل، بينما تتكثف الجهود لإدخال مساعدات إنسانية الى القطاع المحاصر.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن شاحنات المساعدات يجب أن تتحرك إلى غزة في أسرع وقت ممكن. ودعا إلى دخول عدد كبير من الشاحنات إلى غزة كل يوم وإلى التحقق من المساعدات بطريقة عملية وسريعة.
وأضاف: «نتواصل بدأب مع جميع الأطراف للتأكد من رفع شروط توصيل المساعدات».
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