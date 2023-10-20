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الأمين العام للأمم المتحدة من معبر رفح يجب دخول عدد كبير من الشاحنات إلى غزة كل يوم

10/20/2023 2:28:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الى الجانب المصري من معبر رفح، المنفذ الوحيد لقطاع غزة الى الخارج غير الخاضع لسيطرة إسرائيل، بينما تتكثف الجهود لإدخال مساعدات إنسانية الى القطاع المحاصر.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن شاحنات المساعدات يجب أن تتحرك إلى غزة في أسرع وقت ممكن. ودعا إلى دخول عدد كبير من الشاحنات إلى غزة كل يوم وإلى التحقق من المساعدات بطريقة عملية وسريعة.

وأضاف: «نتواصل بدأب مع جميع الأطراف للتأكد من رفع شروط توصيل المساعدات».

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