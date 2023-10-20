أمير قطر ورئيس وزراء بريطانيا يؤكدان ضرورة تجنب أي تصعيد في أعمال العنف في جميع أنحاء المنطقة

(MENAFN
- Al-Anbaa) اكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير قطر ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ضرورة تجنب أي تصعيد في أعمال العنف في جميع أنحاء المنطقة.
جاء ذلك خلال استقبال الشيخ تميم بن حمد، لسوناك، على هامش انعقاد قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وذلك في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الجمعة.
جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها، إضافة إلى المستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا، خاصة المتعلقة بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
كما تم تناول أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة.
وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إنه وأمير قطر اتفقا الجمعة على ضرورة منع تصاعد العنف في الشرق الأوسط وإدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة.
وأضاف مكتب سوناك في بيان بعد اجتماع بين الزعيمين أنهما "شددا على ضرورة تجنب أي تصعيد في أعمال العنف في أنحاء المنطقة واتفقا على أن القادة يتحملون مسؤولية بذل كل ما في وسعهم لمنع حدوث ذلك".
وتابع: "اتفقا على الحاجة الملحة لإيصال الغذاء والماء والدواء إلى المدنيين
الذين
يعانون".
MENAFN20102023000130011022ID1107278875
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.