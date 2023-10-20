أمير قطر ورئيس وزراء بريطانيا يؤكدان ضرورة تجنب أي تصعيد في أعمال العنف في جميع أنحاء المنطقة

MENAFN - Al-Anbaa) اكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير قطر ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ضرورة تجنب أي تصعيد في أعمال العنف في جميع أنحاء المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ تميم بن حمد، لسوناك، على هامش انعقاد قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وذلك في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الجمعة.

جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها، إضافة إلى المستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا، خاصة المتعلقة بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

كما تم تناول أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إنه وأمير قطر اتفقا الجمعة على ضرورة منع تصاعد العنف في الشرق الأوسط وإدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة.

وأضاف مكتب سوناك في بيان بعد اجتماع بين الزعيمين أنهما "شددا على ضرورة تجنب أي تصعيد في أعمال العنف في أنحاء المنطقة واتفقا على أن القادة يتحملون مسؤولية بذل كل ما في وسعهم لمنع حدوث ذلك".

وتابع: "اتفقا على الحاجة الملحة لإيصال الغذاء والماء والدواء إلى المدنيينالذينيعانون".