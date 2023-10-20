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قمة الرياض ندعم مبادرة السعودية والاتحاد الأوروبي لإحياء عملية السلام

10/20/2023 2:28:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدرت قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان بيانا ختاميا أدانت فيه جميع الهجمات على المدنيين، ودعت كل الاطراف الى وقف دائم لإطلاق النار.

وأعلن البيان دعم مبادرة السعودية والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وحث البيان "جميع الأطراف المعنية على العمل للتوصل إلى حل سلمي للصراع وفقا لحل الدولتين"

ودعت "إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن
المدنيين".

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