قمة الرياض ندعم مبادرة السعودية والاتحاد الأوروبي لإحياء عملية السلام

(MENAFN
- Al-Anbaa) أصدرت قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان بيانا ختاميا أدانت فيه جميع الهجمات على المدنيين، ودعت كل الاطراف الى وقف دائم لإطلاق النار.
وأعلن البيان دعم مبادرة السعودية والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وحث البيان "جميع الأطراف المعنية على العمل للتوصل إلى حل سلمي للصراع وفقا لحل الدولتين"
ودعت "إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن
المدنيين".
MENAFN20102023000130011022ID1107278874
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