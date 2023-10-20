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ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتخطى عتبة 4 آلاف قتيل

10/20/2023 2:28:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المكثف والمستمر منذ 7 الجاري إلى 4137 وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان «العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى استشهاد 4137 مواطنا وإصابة 13162 آخرين بجروح مختلفة».

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