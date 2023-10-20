ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتخطى عتبة 4 آلاف قتيل

ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتخطى عتبة 4 آلاف قتيل
التاريخ
10/20/2023 2:28:18 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المكثف والمستمر منذ 7 الجاري إلى 4137 وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الجمعة.
وقالت الوزارة في بيان «العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى استشهاد 4137 مواطنا وإصابة 13162 آخرين بجروح مختلفة».
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