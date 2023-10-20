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قطاع غزة في انتظار مساعدات إنسانية ملحة قد تتأخر

10/20/2023 2:28:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ينتظر قطاع غزة دخول المساعدات الملحة التي تكدست في الجانب المصري الذي وصل اليه الجمعة الأمين العام للأمم المتحدة، فيما أعلنت المنظمة الدولية أن أول شحنة قد تبدأ بالدخول «السبت على اقرب تقدير».
وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث، وفق متحدث باسمه في جنيڤ، «نحن في محادثات معمقة مع كل الأطراف المعنية لتأمين بدء عملية دخول المساعدات الى غزة في أسرع وقت ممكن.. يفترض أن تبدأ أول شحنة بالدخول اعتبارا من السبت على أقرب تقدير».
وتفرض إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الجاري حصارا مطبقا على القطاع ومنعت إمدادات المياه والكهرباء والوقود وغيرها من المواد الأساسية ردا على الهجوم الأكثر عنفا في تاريخ دولة الاحتلال الذي شنته حركة حماس على بلدات حدودية.
وقتل 4137 شخصا في قطاع غزة منذ بدء الهجوم، معظمهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس صدرت الجمعة.
وخطفت «حماس» اكثر من 203 أشخاص تحتجزهم رهائن، بحسب أرقام معدلة للجيش الإسرائيلي نشرت الخميس.
وقال متحدث عسكري إسرائيلي الجمعة إن «غالبية الرهائن على قيد الحياة»، مشيرا الى أن حماس أخذت معها «جثثا» أيضا إلى قطاع غزة.
في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، تجمع عشرات الأشخاص صباح الجمعة في انتظار المساعدات، وفي ظل أمل ضئيل باحتمال خروج من يحملون جوازات سفر أجنبية من القطاع المحاصر.
وقال محمد طه عياش، وهو من مخيم جباليا ويدرس الطب في مصر، «نحاول السفر للمرة الرابعة، لا أحد يضمن شيئا».
وفي اليوم الرابع عشر من الحرب، ازدادت المخاوف من هجوم بري تنفذه إسرائيل في اتجاه قطاع غزة الذي نزح مئات الآلاف من شماله ليتكدسوا من دون مأوى غالبا في جنوب القطاع الذي يعاني من نقص في الماء خصوصا والمواد الغذائية.
في السياق ذاته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من الجانب المصري من معبر رفح الحدودي الجمعة إلى وقف إطلاق نار إنساني للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقال غوتيريش في كلمة من أمام معبر رفح على الجانب المصري، «في هذا الجانب لدينا الكثير من الشاحنات محملة بالغذاء والطعام والدواء.. هي الفارق بين الحياة والموت بالنسبة إلى سكان غزة نحتاج لتحريكها إلى الجانب الآخر بأسرع وقت ممكن وعلى نطاق واسع».
وتابع «هذه ليست عملية إنسانية عادية وإنما عملية في وقت حرب، لذا أكرر دعوتي لوقف إطلاق نار إنساني للسماح بدخول المساعدات، فلا يجب عقاب المواطنين مرتين، مرة بسبب الحرب ومرة بسبب غياب الاحتياجات الإنسانية».
وأشار إلى أنه أعلن مؤخرا من إسرائيل والولايات المتحدة أنه سيسمح بعبور المساعدات، وهناك أيضا اتفاق بين مصر وإسرائيل، واستطرد قائلا «لكن هناك العديد من القيود والشروط، ونعمل مع الأطراف المختلفة للحد من هذه القيود وإدخال أكثر كمية ممكنة من الشاحنات إلى القطاع».
وأضاف «نحن بانتظار قوافل كل يوم للدخول إلى قطاع غزة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الضرورية لحماية حياة المواطنين»، لافتا إلى أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) «ستقوم بتوزيع المساعدات داخل قطاع غزة».
واعتبر أنه «من المستحيل أن نكون هنا ولا نشعر بالحزن والأسى وخلف هذه الأسوار أكثر من مليوني شخص يعانون بشدة من انعدام الماء والطعام والأدوية ويعيشون تحت القصف».
وقال الأمين العام للأمم المتحدة «علينا أن نعمل معا حتى يتحقق السلام من خلال إقامة دولتي إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب».
وعقب كلمة غوتيريش سيطرت حالة من الغضب على جموع المتطوعين الموجودين على الجانب المصري من معبر رفح المصري منذ أيام للمشاركة في نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بحسب «شينخوا» في رفح.
وردد هؤلاء شعارات وهتافات منددة بعدم السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، وأخرى مؤيدة وداعمة للفلسطينيين في قطاع غزة.

MENAFN20102023000130011022ID1107278870

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