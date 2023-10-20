زيلينسكي يقترح فتح ممر حبوب مؤقت عبر البحر الأسود وبوتين زار مقر العملية الخاصة في جنوب روسيا

(MENAFN
- Al-Anbaa) بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مسألة فتح «ممر حبوب» بديل في البحر الأسود، حسبما ذكر المكتب الإعلامي للرئاسة الأوكرانية.
وخلال المحادثة الهاتفية، أبلغ زيلينسكي الأمين العام عن طريقة عمل «ممر الحبوب»، حيث أكد أهمية استمرار برنامج «حبوب من أوكرانيا»، وهو برنامج غذائي إنساني أطلق في نوفمبر 2022 لتوصيل الحبوب الأوكرانية إلى الدول المحتاجة.
وتظهر الإحصاءات الرسمية أن أوكرانيا صدرت حوالي 50 ألف طن من السلع خلال سبتمبر الماضي عبر هذا الممر المؤقت في البحر الأسود الذي أنشأته أوكرانيا كبديل لمبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب.
ودعا زيلينسكي الأمين العام للمشاركة في القمة الثانية بشأن الأمن الغذائي في إطار برنامج «حبوب من أوكرانيا».
من جهة اخرى، أعلن الجيش الأوكراني أنه صد هجوما روسيا جديدا على أفدييفكا، وهي مدينة صناعية في شرق البلاد تعرضت في الأسابيع الأخيرة لضربات روسية مكثفة، مؤكدا أنه ألحق «العديد من الخسائر» بالخصم.
وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في تقرير لها على فيسبوك «لقد جدد العدو هجماته ولم يتوقف عن محاولاته لمحاصرة أفدييفكا».
واضافت أن «جنودنا ثابتون على خطوط الدفاع» وقدرت خسائر الجيش الروسي بنحو 900 عنصر و150 مدرعة دمرت أو اعطبت في هذه المنطقة خلال 24 ساعة.
كما نشر مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك، من جانبه، صورة لمدرعة محترقة وما يبدو أنها جثة أخفيت ملامحها.
وكتب على تلغرام «أفدييفكا. محاربونا يدمرون الروس الذين يحاولون الهجوم من الخاصرة».
وقال القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني على «تليغرام» إنه زار أفدييفكا حيث «لا يكف الخصم عن محاولاته لاختراق دفاعاتنا».
وأضاف أنه ناقش مع القيادة الخطط و«الاحتياجات ذات الأولوية» للوحدات المنتشرة هناك.
ونشر الجنرال مقطع ڤيديو يظهره في العراء مرتديا خوذة وسترة مضادة للرصاص، ثم في مركز قيادة داخل ملجأ، وهو يتحدث مع الجنود الذين أبلغوه بشكل خاص أنهم اسقطوا مقاتلة روسية من طراز «سوخوي سو-25».
وكتب زالوجني «العدو يستخدم بشكل نشط وحدات هجومية، ونشر عددا كبيرا من المدرعات ويستخدم الطيران والمدفعية».
في غضون ذلك، زار الرئيس الروسي ڤلاديمير بوتين المقر العام لقيادة عمليات الجيش الروسي في أوكرانيا في مدينة روستوف أون دون الجنوبية، على ما أعلن الكرملين الجمعة.
وقال «الكرملين» في بيان إن بوتين «زار مقر القوات المسلحة الروسية في روستوف أون دون في طريق عودته من بيرم»، في الأورال حيث أمضى الزعيم الروسي يوما كاملا.
والتقى بوتين خلال هذه الرحلة برئيس هيئة أركان الجيش الروسي وقائد العمليات العسكرية في أوكرانيا، فاليري غيراسيموف الذي قدم له تقريرا عن آخر التطورات الميدانية.
ويأتي هذا الاجتماع فيما أعلنت أوكرانيا مؤخرا أنها استخدمت بنجاح ولأول مرة منظومة الصواريخ التكتيكية العسكرية (أتاكمس) التي يصل مداها إلى 165 كيلومترا وتسلمتها من الولايات المتحدة في سرية تامة.
وتعود آخر زيارة يقوم بها بوتين إلى مقر العمليات العسكرية في«روستوف أون دون» إلى شهر أغسطس الماضي.
وكانت المدينة في يونيو الماضي مسرحا لتمرد خاضته مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية وسيطرت خلاله لفترة وجيزة على المقر العام للجيش قبل أن توقف تحركها.
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