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زيلينسكي يقترح فتح ممر حبوب مؤقت عبر البحر الأسود وبوتين زار مقر العملية الخاصة في جنوب روسيا

10/20/2023 2:28:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مسألة فتح «ممر حبوب» بديل في البحر الأسود، حسبما ذكر المكتب الإعلامي للرئاسة الأوكرانية.
وخلال المحادثة الهاتفية، أبلغ زيلينسكي الأمين العام عن طريقة عمل «ممر الحبوب»، حيث أكد أهمية استمرار برنامج «حبوب من أوكرانيا»، وهو برنامج غذائي إنساني أطلق في نوفمبر 2022 لتوصيل الحبوب الأوكرانية إلى الدول المحتاجة.
وتظهر الإحصاءات الرسمية أن أوكرانيا صدرت حوالي 50 ألف طن من السلع خلال سبتمبر الماضي عبر هذا الممر المؤقت في البحر الأسود الذي أنشأته أوكرانيا كبديل لمبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب.
ودعا زيلينسكي الأمين العام للمشاركة في القمة الثانية بشأن الأمن الغذائي في إطار برنامج «حبوب من أوكرانيا».
من جهة اخرى، أعلن الجيش الأوكراني أنه صد هجوما روسيا جديدا على أفدييفكا، وهي مدينة صناعية في شرق البلاد تعرضت في الأسابيع الأخيرة لضربات روسية مكثفة، مؤكدا أنه ألحق «العديد من الخسائر» بالخصم.
وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في تقرير لها على فيسبوك «لقد جدد العدو هجماته ولم يتوقف عن محاولاته لمحاصرة أفدييفكا».
واضافت أن «جنودنا ثابتون على خطوط الدفاع» وقدرت خسائر الجيش الروسي بنحو 900 عنصر و150 مدرعة دمرت أو اعطبت في هذه المنطقة خلال 24 ساعة.
كما نشر مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك، من جانبه، صورة لمدرعة محترقة وما يبدو أنها جثة أخفيت ملامحها.
وكتب على تلغرام «أفدييفكا. محاربونا يدمرون الروس الذين يحاولون الهجوم من الخاصرة».
وقال القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني على «تليغرام» إنه زار أفدييفكا حيث «لا يكف الخصم عن محاولاته لاختراق دفاعاتنا».
وأضاف أنه ناقش مع القيادة الخطط و«الاحتياجات ذات الأولوية» للوحدات المنتشرة هناك.
ونشر الجنرال مقطع ڤيديو يظهره في العراء مرتديا خوذة وسترة مضادة للرصاص، ثم في مركز قيادة داخل ملجأ، وهو يتحدث مع الجنود الذين أبلغوه بشكل خاص أنهم اسقطوا مقاتلة روسية من طراز «سوخوي سو-25».
وكتب زالوجني «العدو يستخدم بشكل نشط وحدات هجومية، ونشر عددا كبيرا من المدرعات ويستخدم الطيران والمدفعية».
في غضون ذلك، زار الرئيس الروسي ڤلاديمير بوتين المقر العام لقيادة عمليات الجيش الروسي في أوكرانيا في مدينة روستوف أون دون الجنوبية، على ما أعلن الكرملين الجمعة.
وقال «الكرملين» في بيان إن بوتين «زار مقر القوات المسلحة الروسية في روستوف أون دون في طريق عودته من بيرم»، في الأورال حيث أمضى الزعيم الروسي يوما كاملا.
والتقى بوتين خلال هذه الرحلة برئيس هيئة أركان الجيش الروسي وقائد العمليات العسكرية في أوكرانيا، فاليري غيراسيموف الذي قدم له تقريرا عن آخر التطورات الميدانية.
ويأتي هذا الاجتماع فيما أعلنت أوكرانيا مؤخرا أنها استخدمت بنجاح ولأول مرة منظومة الصواريخ التكتيكية العسكرية (أتاكمس) التي يصل مداها إلى 165 كيلومترا وتسلمتها من الولايات المتحدة في سرية تامة.
وتعود آخر زيارة يقوم بها بوتين إلى مقر العمليات العسكرية في«روستوف أون دون» إلى شهر أغسطس الماضي.
وكانت المدينة في يونيو الماضي مسرحا لتمرد خاضته مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية وسيطرت خلاله لفترة وجيزة على المقر العام للجيش قبل أن توقف تحركها.

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