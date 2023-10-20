أردوغان نعمل على إنهاء القتال بين الإسرائيليين والفلسطينيين قبل أن يصل إلى نقطة اللا عودة

(MENAFN
- Al-Anbaa) دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل إلى وقف هجماتها على غزة التي وصفها بأنها ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وحث المجتمع الدولي على العمل من أجل التوصل إلى وقف إنساني لإطلاق النار في المنطقة.
وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، قال أردوغان أيضا إن المنطقة بحاجة إلى الإنقاذ من «فورة الجنون» الذي تدعمه قوى ووسائل إعلام غربية.
وأشار الرئيس التركي إلى أن أنقرة تعمل على إنهاء القتال بين الإسرائيليين والفلسطينيين قبل أن يصل إلى «نقطة اللا عودة».
وتابع «أكرر دعوتي للقيادة الإسرائيلية بعدم توسيع نطاق هجماتها على المدنيين ووقف عملياتها التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية على الفور».
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