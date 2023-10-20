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أردوغان نعمل على إنهاء القتال بين الإسرائيليين والفلسطينيين قبل أن يصل إلى نقطة اللا عودة

10/20/2023 2:28:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل إلى وقف هجماتها على غزة التي وصفها بأنها ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وحث المجتمع الدولي على العمل من أجل التوصل إلى وقف إنساني لإطلاق النار في المنطقة.
وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، قال أردوغان أيضا إن المنطقة بحاجة إلى الإنقاذ من «فورة الجنون» الذي تدعمه قوى ووسائل إعلام غربية.
وأشار الرئيس التركي إلى أن أنقرة تعمل على إنهاء القتال بين الإسرائيليين والفلسطينيين قبل أن يصل إلى «نقطة اللا عودة».
وتابع «أكرر دعوتي للقيادة الإسرائيلية بعدم توسيع نطاق هجماتها على المدنيين ووقف عملياتها التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية على الفور».

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