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أمنية تتبرع بـ 50 ألف دينار للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

10/20/2023 2:27:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت شركة أمنية للاتصالات عن تبرعها بمبلغ 50 ألف دينار لصالح الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في الحملة التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع التلفزيون الأردني اليوم عبر البث المفتوح، لتجهيز الإمدادات الطبية والإغاثية العاجلة لقطاع غزة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحيه هذا الدعم يؤكد وقوفنا مع الجهود التي يبذلها الأردن قيادة وحكومة وشعباً وضرورة توفير المتطلبات الإنسانية التي يحتاجها أهلنا في غزة.

وثمّن قمحيه الجهود التي تقوم بها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لدعم صمود الأهل في فلسطين المحتلة.



MENAFN20102023000072011014ID1107278867

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