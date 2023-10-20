محال تجارية تعلن الحداد على شهداء غزة (صور)
التاريخ
10/20/2023 2:27:40 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تصوير أمير خليفة - اغلقت العديد من المحال التجارية أبوابها اليوم الجمعة، حدادا على شهداء فلسطين وغزة.
ورصدت "عدسة الغد" محال تجارية، في العاصمة عمّان، علقت على أبوابها يافطة تعلن الإغلاق والتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجرائم على يد الاحتلال الإسرائيلي.
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