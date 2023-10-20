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محال تجارية تعلن الحداد على شهداء غزة (صور)

10/20/2023 2:27:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تصوير أمير خليفة - اغلقت العديد من المحال التجارية أبوابها اليوم الجمعة، حدادا على شهداء فلسطين وغزة.

ورصدت "عدسة الغد" محال تجارية، في العاصمة عمّان، علقت على أبوابها يافطة تعلن الإغلاق والتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجرائم على يد الاحتلال الإسرائيلي.

















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