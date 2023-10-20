أردنيون من وسط عمّان: نموت وتحيا فلسطين (صور وفيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) فرح عطيات
انطلقت من أمام المسجد الحسيني في وسط العاصمة عمان، ظهر الجمعة مسيرة شعبية غاضبة تجاه ما يحدث في قطاع غزة من عدوان لقوات الاحتلال.
ورفع المشاركون في المسيرة الاعلام واليافطات المنددة بالعدوان.
وهتف المتظاهرون بعبارات "قالوا حماس إرهابية..كل الأردن حمساوية..الشعب يريد تحرير فلسطين..نموت وتحيا فلسطين..يا أبو عبيدة قاوم..احنا الحق وهمة الظالم".
كما هتفوا قائلين "وادي عربة احتلال..غاز احتلال..يا عمان بسبع جبال..غاز العدو احتلال..يا مقاوم عيد الكرة..اقتل جندي وحرر أسرى، "واحد واثنين جندنا يا أبو حسين..ارفع ايدك علي الصوت..الي بهتف ما بموت".
وحمل المتظاهرون يافضات كتب عليها "لا..لا لحرب التجويع والحرمان لأطفال غزة، وفلسطين البوصلة ودرة تاجها القدس، والمقاومة جدوى مستمرة".
وشدد أمين عام حزب الديمقراطي الاجتماعي الاردني سلمان النقرش على أن "الغرب لم يكتفي بقلب حقيقة الصراع بل دعموا ادارة الكيان الصهيوني في محاربة شعب أعزل في قطاع محاصر منذ ١٧ عامًا".
ولفت الى أن "غزة ستبقى تقاوم حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي".
واختتمت المسيرة بأهازيج شعبية وطنية وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء في غزة.
ونظم المسيرة مجموعة من الأحزاب من بينها الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وحزب البعث، بالإضافة الى فعاليات شعبية عدة.
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