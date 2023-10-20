أردنيون من وسط عمّان: نموت وتحيا فلسطين (صور وفيديو)

MENAFN - Alghad Newspaper) فرح عطيات

انطلقت من أمام المسجد الحسيني في وسط العاصمة عمان، ظهر الجمعة مسيرة شعبية غاضبة تجاه ما يحدث في قطاع غزة من عدوان لقوات الاحتلال.

ورفع المشاركون في المسيرة الاعلام واليافطات المنددة بالعدوان.



وهتف المتظاهرون بعبارات "قالوا حماس إرهابية..كل الأردن حمساوية..الشعب يريد تحرير فلسطين..نموت وتحيا فلسطين..يا أبو عبيدة قاوم..احنا الحق وهمة الظالم".

كما هتفوا قائلين "وادي عربة احتلال..غاز احتلال..يا عمان بسبع جبال..غاز العدو احتلال..يا مقاوم عيد الكرة..اقتل جندي وحرر أسرى، "واحد واثنين جندنا يا أبو حسين..ارفع ايدك علي الصوت..الي بهتف ما بموت".



وحمل المتظاهرون يافضات كتب عليها "لا..لا لحرب التجويع والحرمان لأطفال غزة، وفلسطين البوصلة ودرة تاجها القدس، والمقاومة جدوى مستمرة".



وشدد أمين عام حزب الديمقراطي الاجتماعي الاردني سلمان النقرش على أن "الغرب لم يكتفي بقلب حقيقة الصراع بل دعموا ادارة الكيان الصهيوني في محاربة شعب أعزل في قطاع محاصر منذ ١٧ عامًا".



ولفت الى أن "غزة ستبقى تقاوم حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي".



واختتمت المسيرة بأهازيج شعبية وطنية وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء في غزة.



ونظم المسيرة مجموعة من الأحزاب من بينها الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وحزب البعث، بالإضافة الى فعاليات شعبية عدة.



























