الأمم المتحدة: شحنة المساعدات الأولى قد تدخل غزة في غضون يومين

الأمم المتحدة: شحنة المساعدات الأولى قد تدخل غزة في غضون يومين
التاريخ
10/20/2023 2:26:38 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الأمم المتحدة، أن أول شحنة مساعدات يتوقع أن تدخل قطاع غزة "في اليومين المقبلين".
في الوقت نفسه، نقلت وكالة رويترز عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن هناك مفاوضات متقدمة مع كل الأطراف المعنية لإدخال المساعدات إلى غزة.
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