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الأمم المتحدة: شحنة المساعدات الأولى قد تدخل غزة في غضون يومين

10/20/2023 2:26:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الأمم المتحدة، أن أول شحنة مساعدات يتوقع أن تدخل قطاع غزة "في اليومين المقبلين".
في الوقت نفسه، نقلت وكالة رويترز عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن هناك مفاوضات متقدمة مع كل الأطراف المعنية لإدخال المساعدات إلى غزة.

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