استطلاع عبري: 80% من الاسرائيليين يحمّلون نتنياهو مسؤولية الفشل المتواصل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أظهر أحدث استطلاع للرأي العام الاسرائيليي تراجعاً كبيراً في شعبية رئيس حكومة الاحتلال وذلك بعد الفشل الذريع في توقع الهجوم الكبير من قطاع غزة وكذلك الإخفاق في صد الهجوم.
وجاء في الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف" العبرية ان 80% من الاسرائيليين يحمّلون نتنياهو مسئولية الفشل مطالبينه بتحمل المسئولية عن ذلك أسوة بقائد الاركان ومسئول الشاباك اللذان اعترفا بمسئوليتهما عن الفشل.
ووفقاً للاستطلاع فقد عبر 69% من ناخبي حزب الليكود عن اعتقادهم بوجوب تحمل نتنياهو مسؤولية ما جرى.
بينما تراجعت شعبية نتنياهو رئيساً للحكومة بشكل دراماتيكي حيث حصل على ثقة 28% من المستطلعة آراؤهم ، وذلك أمام منافسه بيني غانتس الذي حظي بثقة كبيرة من الجمهور وصلت الى 49%.
كما بين الاستطلاع استمرار تراجع احزاب الائتلاف بشكل كبير حيث حصلت مجتمعة على 43 مقاعد وذلك مقابل 64 مقعد حصلت عليه في الانتخابات الاخيرة ، في الوقت الذي حصلت فيه أحزاب المعارضة
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