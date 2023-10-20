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استطلاع عبري: 80% من الاسرائيليين يحمّلون نتنياهو مسؤولية الفشل المتواصل

10/20/2023 2:26:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أظهر أحدث استطلاع للرأي العام الاسرائيليي تراجعاً كبيراً في شعبية رئيس حكومة الاحتلال وذلك بعد الفشل الذريع في توقع الهجوم الكبير من قطاع غزة وكذلك الإخفاق في صد الهجوم.
وجاء في الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف" العبرية ان 80% من الاسرائيليين يحمّلون نتنياهو مسئولية الفشل مطالبينه بتحمل المسئولية عن ذلك أسوة بقائد الاركان ومسئول الشاباك اللذان اعترفا بمسئوليتهما عن الفشل.
ووفقاً للاستطلاع فقد عبر 69% من ناخبي حزب الليكود عن اعتقادهم بوجوب تحمل نتنياهو مسؤولية ما جرى.
بينما تراجعت شعبية نتنياهو رئيساً للحكومة بشكل دراماتيكي حيث حصل على ثقة 28% من المستطلعة آراؤهم ، وذلك أمام منافسه بيني غانتس الذي حظي بثقة كبيرة من الجمهور وصلت الى 49%.
كما بين الاستطلاع استمرار تراجع احزاب الائتلاف بشكل كبير حيث حصلت مجتمعة على 43 مقاعد وذلك مقابل 64 مقعد حصلت عليه في الانتخابات الاخيرة ، في الوقت الذي حصلت فيه أحزاب المعارضة

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