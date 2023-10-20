استشهاد 16 مسيحيا باستهداف إسرائيلي مباشر لكنيسة الروم الأرثوذكس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة -في مؤتمر صحفي- استشهاد 16 مسيحيا فلسطينيا جراء ما وصفه بالاستهداف الإسرائيلي المباشر لكنيسة الروم الأرثوذكس في القطاع أمس الخميس. وفي ما يأتي أبرز تصريحاته:
المجازر تتوالى وشهية الاحتلال مفتوحة للتطهير العرقي واستهداف كل ما هو غير يهودي.
الساعات القادمة حرجة للغاية أمام الطواقم الطبية في ظل شح الوقود والمستلزمات.
خروج 7 مستشفيات في القطاع عن الخدمة.
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