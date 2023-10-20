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استشهاد 16 مسيحيا باستهداف إسرائيلي مباشر لكنيسة الروم الأرثوذكس

10/20/2023 2:26:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة -في مؤتمر صحفي- استشهاد 16 مسيحيا فلسطينيا جراء ما وصفه بالاستهداف الإسرائيلي المباشر لكنيسة الروم الأرثوذكس في القطاع أمس الخميس. وفي ما يأتي أبرز تصريحاته:
المجازر تتوالى وشهية الاحتلال مفتوحة للتطهير العرقي واستهداف كل ما هو غير يهودي.
الساعات القادمة حرجة للغاية أمام الطواقم الطبية في ظل شح الوقود والمستلزمات.
خروج 7 مستشفيات في القطاع عن الخدمة.

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