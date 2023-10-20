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ارتفاع عدد الشهداء بغزة ليصل إلى 4137 شهيدا

10/20/2023 2:26:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اعلنت وزارة الصحة بغزة ، ظهر الجمعة ، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الصهيوني ليصل إلى 4137 شهيدا وأكثر من 13 ألف مصاب وأكثر من ألف مفقود أغلبهم من الأطفال

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