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عباس لسوناك: نرفض تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة أو القدس

10/20/2023 2:26:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، في العاصمة المصرية القاهرة مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وجرى خلال اللقاء، بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وآخر مستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان على شعبنا، وتجنيب المدنيين ويلات الحرب، وأهمية إدخال المواد الإغاثية الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن.

وشدد عباس، على رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس.

وأكد الرئيس عباس، أن السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية والذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين.

من جانبه، قدم رئيس الوزراء البريطاني سوناك، التعزية بالضحايا الفلسطينيين في غزة والضفة، مؤكدًا أن بلاده ضد قتل المدنيين، وأن بريطانيا ستقدم مساعدات إغاثية وإنسانية عاجلة لغزة.

وأكد سوناك على التزام بلاده بحل الدولتين، لتعيش كل من فلسطين وإسرائيل جنبا الى جنب في أمن وسلام وحسن جوار. (وفا)

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