استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في رام الله

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة، استشهاد طفل متأثراً بجروح أصيب بها خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيتونيا، غرب رام الله.
وذكرت الوزارة، أن الطفل صهيب إياد الصوص (15 عاماً) استشهد متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الصدر، خلال المواجهات التي اندلعت قرب سجن "عوفر"، في بلدة بيتونيا.
ونقل الطفل إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، وخضع لعدة عمليات جراحية إلا أنها فشلت في إنقاذ حياته.
--(بترا)
MENAFN20102023000072011014ID1107278856
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