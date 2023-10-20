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كتائب القسام تطلق سراح محتجزتين أميركيتين

10/20/2023 2:26:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام إن الكتائب أطلقت سراح محتجزتين أميركيتين لـ"دواع إنسانية" استجابة لجهود وساطة قطرية.
وأضاف أبو عبيدة في بيان اليوم الجمعة، أن إطلاق المحتجزتين (أم وابنتها) يأتي "لنُثبِت للشعب الأميركي والعالم أن ادعاءات الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته الفاشيّة هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة".

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