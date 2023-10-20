كتائب القسام تطلق سراح محتجزتين أميركيتين

كتائب القسام تطلق سراح محتجزتين أميركيتين
التاريخ
10/20/2023 2:26:37 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام إن الكتائب أطلقت سراح محتجزتين أميركيتين لـ"دواع إنسانية" استجابة لجهود وساطة قطرية.
وأضاف أبو عبيدة في بيان اليوم الجمعة، أن إطلاق المحتجزتين (أم وابنتها) يأتي "لنُثبِت للشعب الأميركي والعالم أن ادعاءات الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته الفاشيّة هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة".
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