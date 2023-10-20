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السيسي لسوناك: النزوح من غزة سينهي القضية الفلسطينية تماما

10/20/2023 2:26:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، من نزوح المدنيين من غزة إلى سيناء، واصفا إياه بأنه سيسدل ستارة النهاية على القضية الفلسطينية وهو أمر لا ترغب مصر في حدوثه.
وقال السيسي، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الذي يزور مصر حاليا ضمن جولة بدول المنطقة، إن هناك حاجة للتعاون لتجنب انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية يكون تأثيرها مدويا على المنطقة والسلام فيها.
وشدد الرئيس المصري على أهمية إحياء عملية السلام وإعطاء أمل للفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود عام 1967.
وأضاف: "علينا جميعا التحرك لاحتواء تطورات قد لا يمكن السيطرة عليها في المنطقة وقد تتجاوز تبعاتها حق الدفاع عن النفس".
وأشار السيسي إلى أن 4 آلاف من المدنيين سقطوا في غزة من بينهم 1500 طفل.




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