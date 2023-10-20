الهلال الأحمر الفلسطيني: تلقينا تهديدا إسرائيليا بقصف مستشفى القدس في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تلقت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء الجمعة، تهديداً من قبل سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس والمطالبة بالاخلاء الفوري للمستشفى.
وذكرت الجمعية، أن المستشفى يضم اكثر من 400 مريض وحوالي 12 الف نازح من المدنين الذين لجأوا الى المستشفى باعتبارها مكان آمن فضلا عن الطواقم الطبية.
وطالبت الجمعية العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة كالتي حدثت في مستشفى الاهلي المعمداني .
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