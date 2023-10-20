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بايدن يرجّح عبور أولى المساعدات إلى غزة خلال 24 إلى 48 ساعة

10/20/2023 2:26:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رجّح الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أن تعبر أولى شاحنات المساعدات معبر رفح من مصر إلى غزة المحاصرة خلال اليومين المقبلين.
وقال بايدن "أعتقد أن أول 20 شاحنة ستعبر الحدود خلال الساعات الـ24 إلى 48 المقبلة"، مضيفا أنه حصل على تعهّد من إسرائيل والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالسماح بمرور المساعدات ولكن "تعيّن إعادة تعبيد الطريق السريع نظرا إلى أنه كان في وضع سيء جدا".
وتفقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة الجانب المصري من معبر رفح، المنفذ الوحيد لقطاع غزة إلى الخارج غير الخاضع لسيطرة إسرائيل، حيث دعا إلى إدخال المساعدات بأسرع وقت ممكن إلى القطاع.
ووافقت إسرائيل على دخول المساعدات بطلب أميركي. إلا أن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث قال صباحا أن "أول شحنة يفترض أن تبدأ بالدخول اعتبارا من يوم غد (السبت) على أقرب تقدير".
وفي كلمة ألقاها أمام البوابة المصرية لمعبر رفح، طلب غوتيربش تمكين شاحنات المساعدات من دخول غزة في أسرع وقت ممكن، قائلا "إننا نعمل بنشاط مع كل الأطراف، مع مصر وإسرائيل والولايات المتحدة من أجل... أن تتحرك هذه الشاحنات في أقرب وقت ممكن".
وأكد أن هناك "عمليات تحقق يجب أن تتم" قبل عبور الشاحنات ولكنها "يجب أن تتم بشكل فعال وسريع".
واشترطت إسرائيل التي تفرض حصارا على غزة منذ أكثر من 16 عاما، التأكد من عدم ذهاب المساعدات إلى حركة حماس، وأن تصل إلى "المدنيين" فقط "في جنوب غزة" الذي طلب الجيش من سكان القطاع الانتقال إليه.
وأزيلت كتل خرسانية أقامها المصريون بعد قصف إسرائيلي على حدودهم مع قطاع غزة المحاصر، كما ذكر مصدر أمني مصري لوكالة فرانس برس الجمعة.
وفي اليوم الرابع عشر من الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد 4100 فلسطيني على الأقل، تقول الأمم المتحدة إن سكان غزة البالغ عددهم نحو 2,4 مليون نسمة - نصفهم من الأطفال - أصبحوا على شفير "كارثة"، بعد تشديد إسرائيل حصارها وقطع إمدادات الماء والكهرباء والوقود والغذاء عبر المعابر التي تربطها بقطاع غزة، بينما يقترب احتياطي الأغذية من النفاد.
وتنقل طائرات من جميع أنحاء العالم مساعدات غذائية وطبية منذ أيام إلى منطقة العريش المصرية، لكن لم يدخل أي من هذه الشحنات إلى غزة.
وكان الرئيس الأميركي أعلن أنه حصل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على موافقة على "السماح بعبور ما يصل إلى عشرين شاحنة"، وهو عدد غير كافٍ، حسب الأمم المتحدة التي تقدّر احتياجات سكان غزة بما لا يقل عن مئة شاحنة يوميا.
وقبل الحرب كان 60% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الغذائية الدولية.-(وكالات)

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