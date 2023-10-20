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الأمن: إلحاق ضرر بصرّاف آلي بأعمال شغب في البقعة

10/20/2023 2:26:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ مجموعة من الأحداث وبحجج الاحتجاج وإيصال أصواتهم أقدموا على إشعال الإطارات وإلحاق الأضرار المادية بصراف آلي يعود لأحد البنوك في منطقة البقعة.
مؤكدا أنّ قوة أمنية عملت على التعامل معهم فيما بوشرت التحقيقات لإلقاء القبض على المتسببين بتلك الأفعال .
وتُهيب مديرية الأمن العام بالجميع بالالتزام بمظاهر التعبير السلمي عن الرأي وعدم القيام بأيّة أفعال من شأنها تعكير السلم العام أو تعطيل الحياة العامة وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

MENAFN20102023000072011014ID1107278851

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