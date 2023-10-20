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حرق صورة نتنياهو خلال وقفة لمجلس محافظة إربد

10/20/2023 2:25:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نفذ مجلس محافظة اربد، وقفة تضامنية، دعما لصمود ومقاومة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.
وعبر المتحدثون عن استنكارهم وغضبهم للعدوان الصهيوني، وقتلهم الاطفال بوحشية وتدمير المستشفيات.
واكدوا أن ما يجري هو إبادة جماعية للقضاء على أبناء غزة، مؤكدين إن هذه الوقفة ما هي الا رسالة للوقوف بجانب اخواننا المرابطين في فلسطين.
وقام المشاركون بحرق صورة رئيس وزراء الاحتلال، معبرين عن غضبهم من العدوان الإسرائيلي الصهيوني.

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