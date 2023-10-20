حرق صورة نتنياهو خلال وقفة لمجلس محافظة إربد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نفذ مجلس محافظة
اربد، وقفة تضامنية، دعما لصمود ومقاومة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي
الفلسطينية.
وعبر المتحدثون
عن استنكارهم وغضبهم للعدوان الصهيوني، وقتلهم الاطفال بوحشية وتدمير المستشفيات.
واكدوا أن ما يجري هو إبادة جماعية للقضاء على
أبناء غزة، مؤكدين إن هذه الوقفة ما هي الا رسالة للوقوف بجانب اخواننا المرابطين
في فلسطين.
وقام المشاركون
بحرق صورة رئيس وزراء الاحتلال، معبرين عن غضبهم من العدوان الإسرائيلي الصهيوني.
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