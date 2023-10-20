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بيان من مجلس بلدية معاذ بن جبل

10/20/2023 2:25:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصدر مجلس بلدية معاذ بن جبل في جلسته المنعقدة صباح الخميس، بيانا يدعم فيه أهلنا في غزة ضد العدوان الصهيوني .

ويقف المجلس خلف جهود جلالة الملك في دعم قضيتنا المركزية، ويدين الجرائم النكراء ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في غزه.

وتاليا نص البيان:




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