بيان من مجلس بلدية معاذ بن جبل
التاريخ
10/20/2023 2:25:04 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصدر مجلس بلدية معاذ بن جبل في جلسته المنعقدة صباح الخميس، بيانا يدعم فيه أهلنا في غزة ضد العدوان الصهيوني .
ويقف المجلس خلف جهود جلالة الملك في دعم قضيتنا المركزية، ويدين الجرائم النكراء ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في غزه.
وتاليا نص البيان:
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