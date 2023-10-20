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مسيرة في مخيم مادبا تضامناً مع أهل غزة

10/20/2023 2:24:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






انطلقت مسيرة شعبية حاشدة بعد صلاة الجمعة من مخيم مادبا تضامناً مع فلسطين ، ورفضا للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، والانتهاكات الوحشية التي تنفذها قوات الاحتلال والمستوطنين على المسجد الأقصى المبارك وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وردد المشاركون خلالها هتافات مناهضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والانتهاكات الصهيونية للمقدسات، رافعين شعارات مناصرة لحق الفلسطينيين التاريخي في مدينة القدس عاصمة لدولتهم.

من جهة أخرى ما زالت غرفة تجارة مادبا تتلقى التبرعات العينية والمالية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة التي تشرف عليها لجنة متخصصة برئاسة المتصرف وعضوية كل الجهات المعنية في المحافظة.

وتقدر قيمة التبرعات نحو ( 50) ألف دينار منذ انطلاقة حملة التبرعات وفق ما أكدته رئيس غرفة تجارة مادبا المهندس حسام عودة، الذي أكد أن هذه الحملة تجيء بالتعاون مع الهيئة الهاشمية للإغاثة استجابة لتوجيه جلالة الملك عبدالله الثاني في تقديم كل ما يمكن تقديمه لمساعدة الأهل في غزة الذين هم في أمس الحاجة لأبسط مقومات الحياة .

ودعا عودة كافة التجار والمواطنين والمؤسسات والشركات وكل مقتدر في المدينة الى المساهمة في هذه الحملة التي تمثل كافة أطياف وفعاليات مادبا، مشيرا إلى أن هذه الحملة هي أقل ما يمكن تقديمه لشعبنا الصامد في غزة دعما لبقائهم في أرضهم و مواجهة آلة الحرب الصهيونية التي تعيث خرابا في غزة وتسعى الى التطهير العرقي فيها .

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