مسيرة تضامنية في السلط تضامنا مع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انطلقت مسيرة تضامنية مع قطاع غزة في مدينة السلط بعد صلاة الجمعية اليوم، هتف المشاركون فيها ضد القصف الهمجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، لا سيما المستشفيات والمنازل والمدارس، مطالبين بضرورة وقفه بأسرع وقت.
كما هتف المشاركون في المسيرة التي جابت عددا من شوارع المدينة، دعما للمقاومة الفلسطينية وتصديها لبلطجة الاحتلال.
وطالبوا كذلك بطرد السفير الإسرائيلي من عمان.
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