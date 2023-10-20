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الائتلاف الوطني يشارك في المسيرات الجماهيرية الداعمة لغزة

10/20/2023 2:24:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شارك حزب الائتلاف الوطني اليوم الجمعة، في المظاهرات الداعمة لقطاع غزة والقضية الفلسطينية.
وأعرب الحزب عن دعمه لمواقف الاردن وجلالة الملك وتضامنه مع أهلنا في غزة من خلال مشاركته بالمسيرة الجماهيرية الحاشدة في عمان والزرقاء واربد.

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