الائتلاف الوطني يشارك في المسيرات الجماهيرية الداعمة لغزة

الائتلاف الوطني يشارك في المسيرات الجماهيرية الداعمة لغزة
التاريخ
10/20/2023 2:24:50 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شارك حزب الائتلاف الوطني اليوم الجمعة، في المظاهرات الداعمة لقطاع غزة والقضية الفلسطينية.
وأعرب الحزب عن دعمه لمواقف الاردن وجلالة الملك وتضامنه مع أهلنا في غزة من خلال مشاركته بالمسيرة الجماهيرية الحاشدة في عمان والزرقاء واربد.
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