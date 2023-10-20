تدين Starr Insurance الأعمال الوحشية ضد إسرائيل

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أصدر Maurice R. Greenberg، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـStarr Insurance، البيان التالي حول الهجوم الأخير على إسرائيل:

"تدين Starr Insurance بشكل قاطع الأعمال الوحشية التي ارتكبتها حماس ضد الإسرائيليين الأبرياء يوم السبت 7 أكتوبر 2023، وكذلك استمرار احتجاز الرهائن."

"على مدار تاريخنا الممتد لأكثر من قرن من الزمان في إدارة المخاطر العالمية، شهدنا للأسف أعمال عنف وحشية من قبل ولكن نادرًا ما شهدنا مثل هذا التجاهل لحرمة الحياة البشرية. يجب أن نكون واضحين في مواجهة مثل هذا الشر." ولا ينبغي لنا أن نخلط بين تصرفات حماس وبين التطلعات المشروعة لأي جماعة متحضرة إلى الحرية. إنها جريمة ضد الإنسانية."

"تقف Starr إلى جانب دولة إسرائيل وهي تنفذ حقها وواجبها في حماية مواطنيها. كما أننا ندعم كافة شعوب الشرق الأوسط الذين يسعون إلى الحرية والفرص الخالية من العنف والتعصب وتجاهل الكرامة الإنسانية."

نبذة عن Starr Insurance

Starr Insurance (أو Starr) هو اسم تسويقي لشركات التأمين العاملة والمساعدة في السفر والشركات التابعة لـ Starr International Company, Inc. وللأعمال الاستثمارية لـ C. V. Starr & Co. والشركات التابعة لها. Starr هي مؤسسة رائدة في مجال التأمين والاستثمار ولها وجود في ست قارات؛ من خلال شركات التأمين العاملة التابعة لها، توفر Starr منتجات التأمين على الممتلكات والخسائر والحوادث والتأمين الصحي بالإضافة إلى مجموعة من التغطيات المتخصصة بما في ذلك التأمين على الطيران والبحرية والطاقة والتأمين ضد الحوادث الزائدة. الشركات التابعة لشركة التأمين التابعة لـ Starr والتي يقع مقرها في الولايات المتحدة وبرمودا والصين وهونج كونج ومالطا وسنغافورة وسويسرا والمملكة المتحدة كل منها لديها A.M. أفضل تصنيف "A" (ممتاز). حصلت نقابة Starr's Lloyd على تصنيف Standard & Poor's "A+" (قوي).

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