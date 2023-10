تدين Starr Insurance الأعمال الوحشية ضد إسرائيل

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أصدر Maurice R. Greenberg، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـStarr Insurance، البيان التالي حول الهجوم الأخير على إسرائيل:

"تدين Starr Insurance بشكل قاطع الأعمال الوحشية التي ارتكبتها حماس ضد الإسرائيليين الأبرياء يوم السبت 7 أكتوبر 2023، وكذلك استمرار احتجاز الرهائن."

"على مدار تاريخنا الممتد لأكثر من قرن من الزمان في إدارة المخاطر العالمية، شهدنا للأسف أعمال عنف وحشية من قبل ولكن نادرًا ما شهدنا مثل هذا التجاهل لحرمة الحياة البشرية. يجب أن نكون واضحين في مواجهة مثل هذا الشر." ولا ينبغي لنا أن نخلط بين تصرفات حماس وبين التطلعات المشروعة لأي جماعة متحضرة إلى الحرية. إنها جريمة ضد الإنسانية."

"تقف Starr إلى جانب دولة إسرائيل وهي تنفذ حقها وواجبها في حماية مواطنيها. كما أننا ندعم كافة شعوب الشرق الأوسط الذين يسعون إلى الحرية والفرص الخالية من العنف والتعصب وتجاهل الكرامة الإنسانية."

