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8.7 مليارات ريال مشتريات ادفع لاحقا

10/20/2023 2:18:09 PM
(MENAFN- Al Watan) انتشرت مؤخراً التسهيلات للتسوق والشراء في المتاجر الإلكترونية في سلوك المستهلك ممثلة بمنصات وتطبيقات (اشتر الآن وادفع لاحقا) والمعروفة باسم (الدفع الآجل)، وأصبحت سلوكا متبعا من شريحة كبيرة في المجتمع خصوصا في الأعمار بين 18 سنة إلى 35 سنة، حيث بلغ عدد المشتركين فيها بالمملكة 10 ملايين مشترك اشتروا ما قيمته 8.7 مليارات ريال من المشتريات بنظام الدفع لاحقا، حيث تشمل هذه التسهيلات جميع أنواع المشتريات من الأطعمة وحتى الأثاث والأجهزة المنزلية.
تبدأ تطبيقات الدفع الآجل بترويج الإعلانات بدون الإشارة لتفاصيل الاتفاقية التي تتواجد فقط في التعاقد الإلكتروني، ونسبة كبيرة لا تطلع على تلك الشروط والأحكام، حيث إن فوائد هذه المنصات بمجرد تأخر السداد في الشهر الأول تبدأ النسب الربحية التراكمية على المبلغ المتفق عليه، وهكذا حتى تصل الأمور لقضايا مالية قد تصل لإيقاف الخدمات، بعضها يبدأ من مبلغ زهيد قبل أن يتراكم بشكل شهري على المشترك.
نمو عدد المشتركين
سجلت أعداد المشتركين في خدمات الدفع الآجل "اشتر الآن وادفع لاحقا" بالمملكة نموا كبيرا خلال ثلاث السنوات الأخيرة حسب بيانات حديثة للبنك المركزي السعودي، حيث ارتفعت أعداد العملاء المسجلين في هذه الخدمات من 76 ألف مشترك في 2020 ليصل إلى 3 ملايين مشترك في 2021، ويرتفع إلى 10 ملايين مشترك في 2022 بينهم 5.8 ملايين مشترك نشط يمثلون ما نسبته 58% من المشتركين.
قيمة المشتريات
وبلغت قيمة المشتريات عبر خدمة البيع الآجل خلال العام الماضي 8.7 مليارات ريال وبنمو سنوي بلغ 383%، بعد أن كانت القيمة في 2021 حوالي 1.8 مليار ريال، مرتفعة من 14 مليونا في 2020 مع بداية طرح هذه الخدمات عبر عدد من التطبيقات.
حلول للمستهلكين
يرى عضو جمعية حماية المستهلك بمنطقة نجران صالح علي آل منصور بأن المنصات أصبحت حلولا جيّدة وتعتبر بديلا مناسبا لفئة ذوي الدخل المحدود، ولكن عدم القراءة الجيّدة للاتفاقية المُبرمة تعتبر بداية الوقوع في التعثر المالي للسداد، حيث لا يوجد هناك آليّة واضحة تلزم المقترض بقراءة العقد قبل التوقيع، وكذلك استعجال المقترض على الحصول على المبلغ أو شراء السلعة، وأرى أنه يجب إعطاء المقترض العقد المُبرم بكافة شروطه، وطلبه منه بعد 24 ساعة ليتمكن من قراءته ولا يُسمح له بالتوقيع في حينه.
الالتزام بالسداد
ويشير طه آل سدران متعامل مع خدمات الدفع الآجل بأن هذه الشركات مرخصة وتزاول نشاط التقسيط تحت مظلة قانونية (العقد الإلكتروني الموقع)، والذي غالبا لا يقرأه المستفيد لكثرة تفاصيله وطول مدة القراءة أو لثقته بنزاهة الأنظمة والقوانين بالدولة وحصانتها ضد الاحتيال، قبل الترخيص للشركة بممارسة النشاط التجاري، وقد يكون ارتفاع تكاليف المعيشة سببا في شح السيولة النقدية، وهي الدافع الأكبر لدى الغالبية للشراء بالتقسيط، وهذا لا يبرر سوء الاستخدام للخدمة في الحصول على سلعة وإعادة بيعها بسعر أقل للحصول على الكاش لأنه يدخل هنا في حيز بيع الدين بدين أكبر، مما يضاعف عليه المبالغ ويتعثر في سدادها، مضيفا بأن خدمة التقسيط المريح بحد ذاتها ممتازة وتكون للخدمات الطبية والحاجات الملحة ولمن يحسن التصرف ويلتزم بالسداد الدائم تماما، كما هو الحال مع البطاقات الائتمانية البنكية.
قراءة شوط الاتفاقية
وترى الهام الهادي متعاملة مع خدمات الدفع الآجل بأن هذه المنصات التي توفر الأقساط قد تكون حل مؤقت وإن كانت أحياناً تلجأ لها إلا أنها لا تفضلها دائماً خوفاً من عدم المواظبة على السداد بسبب حصول هذا الأمر وتراكم مبالغ ماليه على كاهلها مما عرضها للضغط النفسي والمالي، وأما عن سبب عدم قراءة المقترض للشروط عند توقيع الاتفاقية الإلكترونية فهذا يعود ربما لتسرع الشخص وجهله أحياناً بأهمية هذا الأمر، بينما ذكرت متعاملة أخرى بأن المنصات التي توفر الأقساط خيار مناسب جداً في حال معرفة الشخص بأنهُ سوف يلتزم بالسداد في الوقت المحدد وتفضل هذا الخيار، ونسبة كبيرة من المستهلكين لا يقرأون الشروط عند توقيع الاتفاقية الإلكترونية فقد تكون بسبب التعجل لإنهاء اكتساب السلعة .
خدمات الدفع الآجل "اشتر الان وادفع لاحقا" بالمملكة ونسبة نمو العملاء:
2020=
اجمالي عدد العملاء المسجلين= 76 الف
النشطين = 37 الف= 48%
2021= 3847%
اجمالي عدد العملاء المسجلين= 3 مليون
النشطين = 1.8 مليون= 60%
2022= 233%
اجمالي عدد العملاء المسجلين= 10 مليون
النشطين = 5.8 مليون = 58%
إجمالي قيمة السلع المباعة عبر خدمة الدفع الآجل "بالريال" ونسبة النمو=
2020= 14 مليون
2021= 1.8 مليار = 12757%
2022= 8.7 مليار= 383%
متوسط فترة السداد لعمليات الدفع الاجل "عدد الأيام"
2020= 49
2021= 51
2022= 42
الايجابيات
. خصومات كبيرة على المشتريات الفاخرة
. تتوفر في جميع المتاجر الإلكترونية وتجارة التجزئة
. قرار إلكتروني فوري بشأن الموافقة
. البريد الإلكتروني والتذكير النصي للمدفوعات
. لا توجد رسوم إدارية للعملية
سلبيات
. إذا لم تكن حريصًا للسداد سوف تقع عليك ديون ثقيلة.
. رسوم السداد المتأخر مرتفعة نسبيًا بالتعثر بالسداد
. كل عملية شراء تتطلب موافقة مسبقة
. الترويج بالشراء والسداد لاحقا بسعر النقد

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