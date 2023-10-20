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ولي عهد الكويت: احتضان السعودية لقمة الرياض يعكس حرص خادم الحرمين على تطوير سبل التعاون المشترك

10/20/2023 2:18:09 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أن احتضان المملكة العربية السعودية لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) يرسخ الدور المحوري الهام للمملكة على الساحتين الإقليمية والدولية ويعكس حرص خادم الحرمين الشريفين على تطوير سبل التعاون وتنمية العلاقات القائمة بين الدول المشاركة في كافة المجالات والدفع بها إلى آفاق أوسع وأرحب وتعزيز فرص تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في ظل التحديات الراهنة التي يمر بها عالمنا.

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