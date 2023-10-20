ولي عهد الكويت: احتضان السعودية لقمة الرياض يعكس حرص خادم الحرمين على تطوير سبل التعاون المشترك
التاريخ
10/20/2023 2:18:09 PM
(MENAFN
- Al Watan) أكد ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أن احتضان المملكة العربية السعودية لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) يرسخ الدور المحوري الهام للمملكة على الساحتين الإقليمية والدولية ويعكس حرص خادم الحرمين الشريفين على تطوير سبل التعاون وتنمية العلاقات القائمة بين الدول المشاركة في كافة المجالات والدفع بها إلى آفاق أوسع وأرحب وتعزيز فرص تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في ظل التحديات الراهنة التي يمر بها عالمنا.
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