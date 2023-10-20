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اعتماد إقامة قمة بين الخليج والآسيان كل عامين لتعزيز التعاون المشترك

10/20/2023 2:18:09 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن وزير الخارجيةالأمير فيصل بن فرحان، اعتماد إقامة قمة على مستوى قادة الدول بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، كل عامين بالتناوب، وذلك لضمان تعزيز التعاون المشترك.
وأعرب سمو وزير الخارجية في المؤتمر الصحفي المشترك مع معالي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا السيدة ريتنو مارسودي، عقب اختتام قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان عن تطلع المجموعتين إلى المزيد من التعاون، لما يجمعهما من قواسم وفرص كبيرة مشتركة للتعاون.
وأكد وزير الخارجية إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة الآسيان، تعدّان من أهم المجموعات الاقتصادية في العالم لما بينهما من تعاون، متطلعين أن تكون هذه القمة تعزيزاً لهذا التعاون والتنسيق والعمل الاقتصادي والتنموي ودعم إرساء أسس العمل التعددي المشترك، والتنمية الاقتصادية.
ورداً على سؤال حول تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، أكد سمو وزير الخارجية إجماع دول الخليج ورابطة دول الآسيان على أهمية وقف إطلاق النار فوراً، والحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أن ذلك هو الطريقة الوحيدة لإنهاء دائرة العنف هي من خلال حل دائم للصراع.

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