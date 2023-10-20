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خطة عمل ترسم خريطة واضحة للتعاون بين دول الخليج ورابطة الآسيان

10/20/2023 2:18:09 PM
(MENAFN- Al Watan) قال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في كلمته خلال القمة المشتركة بين دول مجلس التعاون، ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، الجمعة، إن "خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الآسيان للفترة من عام 2024- 2028، رسمت خريطة واضحة، لما نسعى إليه من تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات بما يخدم مصالحنا جميعا".
وأضاف أن "دولنا ستستمر في كونها مصدرا آمنا موثوقا للطاقة في مختلف مصادرها وفي الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية، وتسعى بخطوات متسارعة لتحقيق متطلبات الاستدامة لتطوير تقنيات طاقة منخفضة الكربون وسلاسل إمداد البتروكيماويات".
وأكد ولي العهد: "ونتطلع لتحقيق أقصى استفادة مشتركة من الموارد اللوجستية والبنى التحتية وتعزيز التعاون في المجالات السياحية والأنشطة الثقافية والتواصل بين شعوبنا، وإقامة شراكات متنوعة بين قطاع الأعمال في دولنا، بما يحقق مستهدف الرؤى الطموحة لمستقبل أفضل يسوده الازدهار والنماء والتقدم".
وكان ولي العهد، افتتح في وقت سابق الجمعة، القمة المشتركة بين دول مجلس التعاون، ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، في العاصمة السعودية، الرياض، لبحث تعزيز التعاون بين الطرفين في جميع المجالات.

MENAFN20102023000089011017ID1107278805

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