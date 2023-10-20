خطة عمل ترسم خريطة واضحة للتعاون بين دول الخليج ورابطة الآسيان

(MENAFN
- Al Watan) قال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في كلمته خلال القمة المشتركة بين دول مجلس التعاون، ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، الجمعة، إن "خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الآسيان للفترة من عام 2024- 2028، رسمت خريطة واضحة، لما نسعى إليه من تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات بما يخدم مصالحنا جميعا".
وأضاف أن "دولنا ستستمر في كونها مصدرا آمنا موثوقا للطاقة في مختلف مصادرها وفي الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية، وتسعى بخطوات متسارعة لتحقيق متطلبات الاستدامة لتطوير تقنيات طاقة منخفضة الكربون وسلاسل إمداد البتروكيماويات".
وأكد ولي العهد: "ونتطلع لتحقيق أقصى استفادة مشتركة من الموارد اللوجستية والبنى التحتية وتعزيز التعاون في المجالات السياحية والأنشطة الثقافية والتواصل بين شعوبنا، وإقامة شراكات متنوعة بين قطاع الأعمال في دولنا، بما يحقق مستهدف الرؤى الطموحة لمستقبل أفضل يسوده الازدهار والنماء والتقدم".
وكان ولي العهد، افتتح في وقت سابق الجمعة، القمة المشتركة بين دول مجلس التعاون، ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، في العاصمة السعودية، الرياض، لبحث تعزيز التعاون بين الطرفين في جميع المجالات.
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