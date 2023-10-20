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الرئيس الإندونيسي: قمة الرياض تاريخية

10/20/2023 2:18:09 PM
(MENAFN- Al Watan) وصف جوكو ويدودو، رئيس إندونيسيا رئيس الدورة الحالية لـ((رابطة الآسيان 2030))، اليوم الجمعة، ((قمة الرياض)) بـ((اللحظة التاريخية)) باعتبارها الأولى بين مجلس التعاون الخليجي ودول ((الآسيان))، مرجعاً الأحداث الراهنة في غزة إلى احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وأكد أن مجلس التعاون ورابطة الآسيان يشكلان ((قوتين عظيمتين ستواصلان النمو، لناتجنا المحلي الذي يصل إلى أكثر من 5 تريليونات دولار، وسكاننا يصلون إلى أكثر من 700 مليون نسمة))، عاداً ذلك ((أصولاً عظيمة لنا تمكننا من الاضطلاع بدور استراتيجي كقوة استراتيجية في خضم هذا العالم المنقسم)).
وثّمن الرئيس الإندونيسي في كلمته خلال القمة التي رأسها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، دور دول الخليج، وانضمامها للتعاون مع ((الآسيان)) كالتزام من جانبها لدعم السلام في جنوب شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، مطالباً إياها بدعم دول ((الآسيان)) في التزامها بتعزيز وتحسين حماية العمالة المهاجرة.
وأضاف: ((نحن بحاجة لتعظيم إمكاناتنا للاستفادة الاقتصادية من خلال الاستثمار في التجارة المتوازنة والمنفتحة والعادلة، ويشمل ذلك إنشاء الإطار الاقتصادي للآسيان ودول الخليج من خلال شهادات (حلال)، وتطوير السياحة الحلال والقطاع الغذائي والأمن الغذائي وأمن سلاسل إمداد الغذاء))، متابعاً: ((يجب أن يتم ضمانها كذلك في مجال الغذاء وتقنيات الغذاء والمواءمة فيما يتعلق بمعايير السلع الغذائية، والمرونة في قطاع الطاقة، فيجب تعزيزها من خلال الشراكات المفيدة والمستدامة من أجل تسريع الانتقالات في المجال)).
وعبّر ويدودو عن القلق العميق من تطورات الموقف في غزة، وقال: ((يجب أن يتوقف العنف، وتكون الإنسانية هي الأولى في هذه اللحظة، ونمنع أن تسوء الظروف، وألا ننسى أن الجذور المسببة للمشكلة هي احتلال الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل، وهذا ما يجب أن نحله ونسويه وفقاً للمعايير الدولية المتفق عليها))، مشدداً على أن ((موقف دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيان يجب أن يكون واضحاً وصارماً في دعم حلول السلام الدائمة والمستدامة في فلسطين)).

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